Обсяг викрадань в Україні з використанням соцінженерії, інтернету та шляхом шахрайства в банкоматах зріс
Загальна сума викрадених коштів шляхом використання прийомів соціальної інженерії, через інтернет-шахрайство та шахрайство в банкоматах у 2019 році зросла на 47,3% і сягнула 361,99 млн грн, повідомила заступник директора української міжбанківської асоціації членів платіжних систем "ЄМА" Олеся Данильченко на прес-конференції в Києві в четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За її словами, при цьому 66% від загальної кількості шахрайських операцій припадає на використання прийомів соціальної інженерії та інтернет-шахрайство, 24% - шахрайство в банкоматах із використанням скімінгових пристроїв. "Зазвичай PIN-код до банківської картки зчитується за допомогою встановлюваної на банкоматі мініатюрної відеокамери, які останнім часом стали майже непомітними. З метою захисту необхідно під час набору прикрити PIN-код рукою", - зазначила заступник директора "ЄМА".
Данильченко уточнила, що до операцій викрадання коштів із використанням соціальної інженерії належать різні методи отримання інформації від власників платіжних карток. Такі операції можуть починатися з голосового дзвінка на мобільний телефон або SMS, наприклад, про блокування картки або будь-який виграш. До цієї групи також належать фіктивні продавці товарів через інтернет, а також шахраї, які за допомогою дубліката SIM-картки можуть отримати доступ до коштів на картковому рахунку.
За словами експерта, "ЄМА" вносить до чорного списку фішингові та шахрайські сайти, з яким можна ознайомитися на сайті асоціації. Ці такі дані також вносять банки до міжбанківського чорного списку.
Данильченко додала, що, крім зазначених методів, почастішали й фізичні атаки на банкомати: якщо в 2018 році в Україні було лише 20 таких випадків (вибух або злом банкомата), то в 2019 році - 77.
"Ця тенденція не є суто українською, вона прийшла з Європи, де така проблема існує вже давно. Ми скооперувалися з нашими європейськими колегами й отримали від них рекомендації та розробили свій власний інформаційний бюлетень для того, щоб зменшити кількість таких випадків", - додала Данильченко.
Вона також повідомила, що середня сума шахрайської операції минулого року зросла з 3,620 тис. грн до 6,2 тис. грн.
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