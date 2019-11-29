ОБСЄ може взяти на себе функцію доставки пенсій на окуповані території, вважає голова Донецької обладміні

"Є чіткий порядок, за яким людина може отримувати пенсійне забезпечення - перетин лінії розмежування, підтвердження паспортних даних, особу ідентифіковано - виплати здійснюються. Є проблематика, яку неодноразово озвучували, - це як бути з отриманням пенсій тими особами, які справді фізично не можуть перетнути лінію розмежування. Ці запитання ставилися", - сказав голова Донецької обладміністрації.

ОБСЄ може взяти на себе функцію доставки пенсій на окуповані території, це питання опрацьовується і потребує змін у законодавстві, заявив керівник Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це опрацьовується. Для цього потрібні зміни в законодавстві. Зараз законодавство діє так, що людину має бути особисто ідентифіковано", - сказав Кириленко в ефірі виїзної студії Українського радіо на форумі "Ефективне місцеве самоврядування як запорука демократичної та правової держави" в Краматорську.

Він зазначив, що на підконтрольній Україні території Донецької області працюють мобільні центри виплат. "Є чіткий порядок, за яким людина може отримувати пенсійне забезпечення - перетин лінії розмежування, підтвердження паспортних даних, особу ідентифіковано - виплати здійснюються. Є проблематика, яку неодноразово озвучували, - це як бути з отриманням пенсій тими особами, які справді фізично не можуть перетнути лінію розмежування. Ці запитання ставилися", - сказав голова Донецької обладміністрації.

"Були пропозиції від облдержадміністрацій, залучення фахівців ОБСЄ, що підтверджують документально, що ті особи, які не можуть за фізичними можливостями перетинати лінію розмежування - вони справді є - вони мають право на отримання пенсійного забезпечення. Щоб нам міжнародні організації допомагали документально отримувати на тих територіях документи і передавати їх до органів Пенсійного фонду", - додав Кириленко.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано законопроект №2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій особам, що проживають на тимчасово окупованих територіях. Законопроект №2083-д передбачає надання людям, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли сплачувати страхові внески, права докупати стаж без застосування санкцій. У разі втрати документів надається можливість розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб. Законопроект також скасовує обов'язкову реєстрацію пенсіонерів як тимчасово переміщених осіб для отримання пенсій і передбачає виплату заборгованості за пенсіями без терміну давності (нині діє ліміт - три роки).

Нагадаємо, що станом на 1 вересня 2019 року Пенсійний фонд не виплатив пенсіонерам-переселенцям з окупованих територій Донбасу майже 8,1 мільйона гривень.