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ОБСЄ може взяти на себе функцію доставки пенсій на окуповані території, вважає голова Донецької обладміні

На підконтрольній Україні території Донецької області працюють мобільні центри виплат
"Є чіткий порядок, за яким людина може отримувати пенсійне забезпечення - перетин лінії розмежування, підтвердження паспортних даних, особу ідентифіковано - виплати здійснюються. Є проблематика, яку неодноразово озвучували, - це як бути з отриманням пенсій тими особами, які справді фізично не можуть перетнути лінію розмежування. Ці запитання ставилися", - сказав голова Донецької обладміністрації.
ОБСЄ може взяти на себе функцію доставки пенсій на окуповані території, вважає голова Донецької обладміні Фото: zn.ua

ОБСЄ може взяти на себе функцію доставки пенсій на окуповані території, це питання опрацьовується і потребує змін у законодавстві, заявив керівник Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це опрацьовується. Для цього потрібні зміни в законодавстві. Зараз законодавство діє так, що людину має бути особисто ідентифіковано", - сказав Кириленко в ефірі виїзної студії Українського радіо на форумі "Ефективне місцеве самоврядування як запорука демократичної та правової держави" в Краматорську.

Він зазначив, що на підконтрольній Україні території Донецької області працюють мобільні центри виплат. "Є чіткий порядок, за яким людина може отримувати пенсійне забезпечення - перетин лінії розмежування, підтвердження паспортних даних, особу ідентифіковано - виплати здійснюються. Є проблематика, яку неодноразово озвучували, - це як бути з отриманням пенсій тими особами, які справді фізично не можуть перетнути лінію розмежування. Ці запитання ставилися", - сказав голова Донецької обладміністрації.

"Були пропозиції від облдержадміністрацій, залучення фахівців ОБСЄ, що підтверджують документально, що ті особи, які не можуть за фізичними можливостями перетинати лінію розмежування - вони справді є - вони мають право на отримання пенсійного забезпечення. Щоб нам міжнародні організації допомагали документально отримувати на тих територіях документи і передавати їх до органів Пенсійного фонду", - додав Кириленко.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано законопроект №2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій особам, що проживають на тимчасово окупованих територіях. Законопроект №2083-д передбачає надання людям, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли сплачувати страхові внески, права докупати стаж без застосування санкцій. У разі втрати документів надається можливість розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб. Законопроект також скасовує обов'язкову реєстрацію пенсіонерів як тимчасово переміщених осіб для отримання пенсій і передбачає виплату заборгованості за пенсіями без терміну давності (нині діє ліміт - три роки).

Нагадаємо, що станом на 1 вересня 2019 року Пенсійний фонд не виплатив пенсіонерам-переселенцям з окупованих територій Донбасу майже 8,1 мільйона гривень.

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29 11 2019 10:36
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