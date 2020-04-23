Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Обвал цін на нафту: Нацбанк прогнозує падіння цін на бензин в Україні на 10-15% у 2020 році

Національний банк закладає у свої макроекономічні прогнози ціни на нафту на рівні 35 доларів за барель, однак не виключає, що вони можуть впасти більше, враховуючи цінові війни та ситуацію із заповненістю сховищ у світі
За розрахунками Національного банку України через обвал світових цін на нафту ціни на бензин в України можуть впасти на 10-15% за підсумками 2020 року.
Обвал цін на нафту: Нацбанк прогнозує падіння цін на бензин в Україні на 10-15% у 2020 році Фото: з відкритих джерел

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб під час брифінгу з питань монетарної політики 23 квітня, пише "Громадське".

Зокрема, він зазначив, що Національний банк закладає у свої макроекономічні прогнози ціни на нафту на рівні 35 доларів за барель, однак не виключає, що вони можуть впасти більше, враховуючи цінові війни та ситуацію із заповненістю сховищ у світі.

"Враховуючи це, ми очікуємо, що падіння цін на бензин буде достатньо значним - десь якраз 10-15%", - повідомив Сологуб.

Він зазначив, що таке падіння цін на пальне стримує зростання цін в Україні, адже зменшує витрати компаній на доставку продуктів та інших товарів.

Нагадаємо, що ціна на нафту Brent впала до 20-річного мінімуму

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 04 2020 15:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.