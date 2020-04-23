Обвал цін на нафту: Нацбанк прогнозує падіння цін на бензин в Україні на 10-15% у 2020 році
Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб під час брифінгу з питань монетарної політики 23 квітня, пише "Громадське".
Зокрема, він зазначив, що Національний банк закладає у свої макроекономічні прогнози ціни на нафту на рівні 35 доларів за барель, однак не виключає, що вони можуть впасти більше, враховуючи цінові війни та ситуацію із заповненістю сховищ у світі.
"Враховуючи це, ми очікуємо, що падіння цін на бензин буде достатньо значним - десь якраз 10-15%", - повідомив Сологуб.
Він зазначив, що таке падіння цін на пальне стримує зростання цін в Україні, адже зменшує витрати компаній на доставку продуктів та інших товарів.
Нагадаємо, що ціна на нафту Brent впала до 20-річного мінімуму
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