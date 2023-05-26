Очікується, що попит на газ в ЄС у 2023 році впаде більше, ніж його імпорт в рф – FT

росія втратила газовий важіль впливу на Європу.

Брюссель очікує, що попит на газ у країнах ЄС цього року впаде більше, ніж становитиме його загальний імпорт із росії.

Про це повідомляє Financial Times.

Заходи щодо економії газу з боку 27 держав ЄС, дозволять скоротити його споживання в 2023 році на 60 млрд кубометрів, порівняно з середнім рівнем використання газу країнами блоку за останні п'ять років.

"Це більше, ніж обсяги газу, які ми все ще плануємо імпортувати з росії у 2023 році, як трубопровідний, так і зріджений природний газ", - йдеться в документі.

Це також на вісім мільярдів кубометрів більше, ніж вдалося заощадити блоку в розпал енергетичної кризи минулого року.

Комісар ЄС із питань енергетики Кадрі Сімсон заявила на засіданні єврокомісарів, що падіння попиту було не удачею, а результатом низки законів, прийнятих у 2022 році після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Серед законів була угода про те, що країни ЄС добровільно скоротять споживання газу на 15 відсотків, і ця мета була перевиконана, згідно з даними Єврокомісії.

Один із чиновників ЄС, який займається енергетичною політикою, сказав, що "цифри скорочення досить вражаючі". За його словами, це означає, що росія втратила газовий важіль впливу на Європу.

Аналітики, однак, зазначають, що в 2022 році ЄС пережив м'яку зиму, а високі ціни призвели до того, що енергоємні галузі промисловості скоротили виробництво.

Якщо блок справді виправдає очікування Єврокомісії щодо скорочення попиту на 60 млрд кубометрів, може виникнути надлишок пропозиції і велике падіння цін, попередив директор з питань енергетики Eurasia Group Хеннінг Глойштайн.

Звіт Європейського екологічного бюро свідчить, що лише 14 з 27 країн ЄС запровадили обов'язкові заходи зі скорочення енергоспоживання, і на п'ять з них, Німеччину, Францію, Італію, Іспанію та Португалію, припадає 60 відсотків падіння попиту.

"Найбільш рішучі заходи з економії газу запровадили країни, які імпортують великі обсяги російського газу, такі як Італія та Німеччина", - йдеться у звіті.

Болгарія, Латвія і Румунія були єдиними країнами блоку, які не запровадили жодних законів про енергозбереження, що частково може бути пов'язано з уже низьким попитом на газ у цих країнах.

російський імпорт раніше становив близько двох п'ятих газу блоку, але москва постійно скорочувала його напередодні і після повномасштабного вторгнення в Україну, намагаючись підвищити ціни і скоротити поставки енергоносіїв до ЄС. Попередні дані Єврокомісії показують, що в березні цього року імпорт російського газу в ЄС був на 74% нижчим, ніж у березні 2021 року.

Згідно з даними Євркоомісії, загальні річні поставки газу з росії впали з 150,2 млрд кубометрів у 2021 році до 74,4 млрд кубометрів у 2022 році, а імпорт у 2023 році становив 10,8 млрд кубометрів.

Але зусилля щодо повного припинення поставок газу з рф на тих маршрутах, де москва вже скоротила постачання, зазнали краху на саміті G7 цього місяця після того, як були заблоковані делегатами ЄС.

Також залишаються питання щодо того, чи зможе ЄС забезпечити додаткові поставки газу цього року, оскільки більшість наявного зрідженого природного газу вже законтрактовано.

Раніше повідомлялось, що європейські ціни на природний газ впали до найнижчого рівня майже за два роки.