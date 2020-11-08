Очікували вето: Зеленський підписав закон про гральний бізнес, не дивлячись на колізію у правках
Президент Володимир Зеленський підписав закон 2285-Д про державне регулювання грального бізнесу, не дивлячись на дві взаємовиключні норми про визначення органа-регулятора ринку, повідомляє "Економічна правда".
Раніше нардеп "Слуги народу" і член податкового комітету Мар’ян Заблоцький пояснював, що закон не може набрати чинності через колізію із правками.
Очікувалось, що президент накладе вето на законопроєкт, аби його відправили на доопрацювання.
"Доставились (правок - ЕП) до того, що ми проголосували за дві взаємовиключні норми. В одній нормі пише що є спеціальна комісія, що регулює діяльність азартних ігор, а іншій правці каже що цей орган визначає Кабмін (тобто це може бути подтакова, або Мінфін).
Дуже багато людей хотіли створити цю комісію. В межах проголосованого склад комісію визначатиме податковий комітет Ради, але я, як член комітету проти", - пояснював Заблоцький.
Нагадаємо, що раніше у Верховній Раді зареєстрували дві постанови про скасування ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу
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