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Очікували вето: Зеленський підписав закон про гральний бізнес, не дивлячись на колізію у правках

Очікувалось, що президент накладе вето на законопроєкт, аби його відправили на доопрацювання
Раніше нардеп "Слуги народу" і член податкового комітету Мар’ян Заблоцький пояснював, що закон не може набрати чинності через колізію із правками.
Очікували вето: Зеленський підписав закон про гральний бізнес, не дивлячись на колізію у правках Фото: ua.news

Президент Володимир Зеленський підписав закон 2285-Д про державне регулювання грального бізнесу, не дивлячись на дві взаємовиключні норми про визначення органа-регулятора ринку, повідомляє "Економічна правда".

Раніше нардеп "Слуги народу" і член податкового комітету Мар’ян Заблоцький пояснював, що закон не може набрати чинності через колізію із правками. 

Очікувалось, що президент накладе вето на законопроєкт, аби його відправили на доопрацювання.

"Доставились (правок - ЕП) до того, що ми проголосували за дві взаємовиключні норми. В одній нормі пише що є спеціальна комісія, що регулює діяльність азартних ігор, а іншій правці каже що цей орган визначає Кабмін (тобто це може бути подтакова, або Мінфін).

Дуже багато людей хотіли створити цю комісію. В межах проголосованого склад комісію визначатиме податковий комітет Ради, але я, як член комітету проти", - пояснював Заблоцький.

Нагадаємо, що раніше у Верховній Раді зареєстрували дві постанови про скасування ухвалення закону про легалізацію грального бізнесу

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11 08 2020 12:08
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