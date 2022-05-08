Одеська область першою в Україні завершила жнива

Всього в регіоні намолочено 2,5 млн тонн ранніх зернових культур.

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"В 2022 році зібрано 2,5 млн тонн: зокрема, головну хлібну культуру, озиму пшеницю обмолочено на площі 627,3 тисячі гектар і намолочено 1,63 млн тонн", - повідомила прессекретар голови Одеської ОВА Альона Новічкова. Зокрема, врожай озимого ячменю склав 692 тис. тонн, ярого ячменю 82,6 тис. тонн, ріпаку обмолочено на площі 139,5 тис. га і намолочено 242,4 тис. тонн. В 2021 році в Україні було зібрано рекордну кількість ранніх зернових - 44,8 млн тонн.

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