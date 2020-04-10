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Одеська ТВК за рішенням ЦВК відмовила в реєстрації "двійникам" Зеленського, Філімонова і Саакашвілі

Звернулися до Національної поліції України для перевірки обставин
Центральна виборча комісія скасувала постанови Одеської міської територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатами на посади мера Одеси тезок Володимира Зеленського, Олега Філімонова та Міхеїла Саакашвілі.
Одеська ТВК за рішенням ЦВК відмовила в реєстрації "двійникам" Зеленського, Філімонова і Саакашвілі Фото: Arsen Avakov/facebook.com

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з поиланням на прес-службу ЦВК, відповідна скарга надійшла від Одеської обласної організації партії "Слуга народу". Політсила вимагала визнати бездіяльність Одеської ТВК і "неналежну перевірку документів" чотирьох кандидатів з прізвищем Філімонов, двох Зеленських і одного Саакашвілі, а також наполягала на скасуванні відповідних постанов.

"За результатами опрацювання матеріалів скарги Комісія, зокрема, встановила відсутність у документах для реєстрації зазначених кандидатів документів про внесення грошової застави вказаними місцевими організаціями політичних партій, які висунули кандидатів на посаду міського голови. Окрім того, досліджені Комісією обставини у своїй сукупності можуть свідчити про свідоме введення виборців в оману, а отже, перешкоджання вільному формуванню їх волі, що є посяганням на гарантовані Конституцією України права громадян", - йдеться в повідомленні Центрвиборчкому.

Зокрема, пояснили в ЦВК, надання окремих документів організаціями партій для реєстрації кандидатами на посаду Одеського міського голови може свідчити про намір введення виборців в оману, перешкоджання вільному здійсненню громадянами свого виборчого права та перешкоджання діяльності іншого суб’єкта виборчого процесу.

Таким чином, Центрвиборчком скасував низку постанов Одеської міської ТВК про реєстрацію кандидатів на посаду мера Одеси і зобов'язав цю комісію до 21:00 3 жовтня повторно розглянути відповідні документи, надані для реєстрації кандидатів на посаду Одеського міського голови цими місцевими організаціями партій.

ЦВК також звернулася до Національної поліції України для перевірки обставин, викладених у своїй постанові, та відповідних заходів реагування за наявності підстав.

Одеська міська ТВК 3 жовтня опублікувала постанови про відмову в реєстрації кандидатами на посаду мера Одеси: Зеленського Василя Сергійовича ("Циганська партія України"), Зеленського Олександра Васильовича (партія "Молодь до влади"), Саакашвілі Міхеїла Володимировича ("Блок Міхеїла Саакашвілі").

Також відмову в реєстрації дістали чотири людини з прізвищем Філімонов: Філімонов Олег Вікторович (партія "Стабільність і справедливість"), Філімонов Олег Вікторович (партія "Зелені"), Філімонов Вадим Вікторович (партія "Наша Земля") і Філімонов Олег Анатолійович ("Студентська партія України").

Як повідомлялося, 30 вересня Одеська міська ТВК оприлюднила постанови про реєстрацію кандидатів на посаду міського голови Одеси. Серед них – двоє Зеленських, четверо Філімонових і один Саакашвілі.

Нагадаємо, що раніше Рада ухвалить спеціальний закон для виборів під час карантину

 

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04 10 2020 15:14
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