Одеська ТВК за рішенням ЦВК відмовила в реєстрації "двійникам" Зеленського, Філімонова і Саакашвілі

Центральна виборча комісія скасувала постанови Одеської міської територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатами на посади мера Одеси тезок Володимира Зеленського, Олега Філімонова та Міхеїла Саакашвілі.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з поиланням на прес-службу ЦВК, відповідна скарга надійшла від Одеської обласної організації партії "Слуга народу". Політсила вимагала визнати бездіяльність Одеської ТВК і "неналежну перевірку документів" чотирьох кандидатів з прізвищем Філімонов, двох Зеленських і одного Саакашвілі, а також наполягала на скасуванні відповідних постанов.

"За результатами опрацювання матеріалів скарги Комісія, зокрема, встановила відсутність у документах для реєстрації зазначених кандидатів документів про внесення грошової застави вказаними місцевими організаціями політичних партій, які висунули кандидатів на посаду міського голови. Окрім того, досліджені Комісією обставини у своїй сукупності можуть свідчити про свідоме введення виборців в оману, а отже, перешкоджання вільному формуванню їх волі, що є посяганням на гарантовані Конституцією України права громадян", - йдеться в повідомленні Центрвиборчкому.

Зокрема, пояснили в ЦВК, надання окремих документів організаціями партій для реєстрації кандидатами на посаду Одеського міського голови може свідчити про намір введення виборців в оману, перешкоджання вільному здійсненню громадянами свого виборчого права та перешкоджання діяльності іншого суб’єкта виборчого процесу.

Таким чином, Центрвиборчком скасував низку постанов Одеської міської ТВК про реєстрацію кандидатів на посаду мера Одеси і зобов'язав цю комісію до 21:00 3 жовтня повторно розглянути відповідні документи, надані для реєстрації кандидатів на посаду Одеського міського голови цими місцевими організаціями партій.

ЦВК також звернулася до Національної поліції України для перевірки обставин, викладених у своїй постанові, та відповідних заходів реагування за наявності підстав.

Одеська міська ТВК 3 жовтня опублікувала постанови про відмову в реєстрації кандидатами на посаду мера Одеси: Зеленського Василя Сергійовича ("Циганська партія України"), Зеленського Олександра Васильовича (партія "Молодь до влади"), Саакашвілі Міхеїла Володимировича ("Блок Міхеїла Саакашвілі").

Також відмову в реєстрації дістали чотири людини з прізвищем Філімонов: Філімонов Олег Вікторович (партія "Стабільність і справедливість"), Філімонов Олег Вікторович (партія "Зелені"), Філімонов Вадим Вікторович (партія "Наша Земля") і Філімонов Олег Анатолійович ("Студентська партія України").

Як повідомлялося, 30 вересня Одеська міська ТВК оприлюднила постанови про реєстрацію кандидатів на посаду міського голови Одеси. Серед них – двоє Зеленських, четверо Філімонових і один Саакашвілі.