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Одеські митники сприяли контрабанді брендових смартфонів - ДБР

Посадовці митного поста «Міжнародний аеропорт «Одеса» сприяли контрабанді брендових телефонів.
Одеські митники сприяли контрабанді брендових смартфонів - ДБР Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає Укрінформ.
 
Як зазначається, 25 грудня до аеропорту «Одеса» рейсом з Об’єднаних Арабських Еміратів прибув громадянин України з чотирма валізами та за «мовчазною згодою» митників пройшов зону контролю без огляду.
 
Представники внутрішньої безпеки митниці спільно з працівниками ДБР повернули громадянина на перевірку багажу. Правоохоронці виявили у чоловіка понад 200 смартфонів iPhone на загальну суму понад 5 млн грн.
 
Телефони вилучені, вирішується питання про накладення на них арешту.
 
ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцями Одеської митниці службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК).
 
Досудове розслідування триває.
 
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29 12 2021 10:56
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