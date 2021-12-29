Одеські митники сприяли контрабанді брендових смартфонів - ДБР

Посадовці митного поста «Міжнародний аеропорт «Одеса» сприяли контрабанді брендових телефонів.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає Укрінформ.

Як зазначається, 25 грудня до аеропорту «Одеса» рейсом з Об’єднаних Арабських Еміратів прибув громадянин України з чотирма валізами та за «мовчазною згодою» митників пройшов зону контролю без огляду.

Представники внутрішньої безпеки митниці спільно з працівниками ДБР повернули громадянина на перевірку багажу. Правоохоронці виявили у чоловіка понад 200 смартфонів iPhone на загальну суму понад 5 млн грн.

Телефони вилучені, вирішується питання про накладення на них арешту.

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцями Одеської митниці службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК).

Досудове розслідування триває.