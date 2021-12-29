CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПосадовці митного поста «Міжнародний аеропорт «Одеса» сприяли контрабанді брендових телефонів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Одеські митники сприяли контрабанді брендових смартфонів - ДБР
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, передає Укрінформ.
Як зазначається, 25 грудня до аеропорту «Одеса» рейсом з Об’єднаних Арабських Еміратів прибув громадянин України з чотирма валізами та за «мовчазною згодою» митників пройшов зону контролю без огляду.
Представники внутрішньої безпеки митниці спільно з працівниками ДБР повернули громадянина на перевірку багажу. Правоохоронці виявили у чоловіка понад 200 смартфонів iPhone на загальну суму понад 5 млн грн.
Телефони вилучені, вирішується питання про накладення на них арешту.
ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцями Одеської митниці службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК).
Досудове розслідування триває.
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29 12 2021 10:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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