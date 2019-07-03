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Одеський художній музей створив футболки, що руйнують стереотипи про жінок

"Спитай мене, коли я вийду заміж"
Одеський художній музей створив футболки, що руйнують стереотипи про жінок.
Одеський художній музей створив футболки, що руйнують стереотипи про жінок Фото: Одеський художній музей

На футболках – фрагменти картин з колекції музею та написи: "Моє тіло − не фон для твоєї реклами", "Спитай мене, коли я вийду заміж", "Моя сексуальність не провокує насилля", "Сама собі олігархиня".


Фото: Одеський художній музей

Футболки розробили для конкурсу одягу проти упереджень від "Всі. Свої" та проекту "Я зможу!" Фонду Олени Пінчук. Мета конкурсу – спростувати найбільш поширені стереотипи про жінок. Такі, наприклад, як: краса не поєднується з розумом, необхідність заміжжя і народження дітей, жінка повинна заробляти менше від чоловіка і так далі.


Фото: Одеський художній музей

У музеї кажуть, що випустять футболки, навіть якщо не здобудуть перемогу в конкурсі.

Нагадаємо, Словенія стала першою країною НАТО, в якій Генеральний штаб очолила жінка. Тепер армією командуватиме пані генерал-майор Альонка Ерменц.

 
 
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07 03 2019 12:44
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