Одеський художній музей створив футболки, що руйнують стереотипи про жінок
На футболках – фрагменти картин з колекції музею та написи: "Моє тіло − не фон для твоєї реклами", "Спитай мене, коли я вийду заміж", "Моя сексуальність не провокує насилля", "Сама собі олігархиня".
Фото: Одеський художній музей
Футболки розробили для конкурсу одягу проти упереджень від "Всі. Свої" та проекту "Я зможу!" Фонду Олени Пінчук. Мета конкурсу – спростувати найбільш поширені стереотипи про жінок. Такі, наприклад, як: краса не поєднується з розумом, необхідність заміжжя і народження дітей, жінка повинна заробляти менше від чоловіка і так далі.
Фото: Одеський художній музей
У музеї кажуть, що випустять футболки, навіть якщо не здобудуть перемогу в конкурсі.
Нагадаємо, Словенія стала першою країною НАТО, в якій Генеральний штаб очолила жінка. Тепер армією командуватиме пані генерал-майор Альонка Ерменц.
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