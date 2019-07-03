Одеський художній музей створив футболки, що руйнують стереотипи про жінок.

На футболках – фрагменти картин з колекції музею та написи: "Моє тіло − не фон для твоєї реклами", "Спитай мене, коли я вийду заміж", "Моя сексуальність не провокує насилля", "Сама собі олігархиня".



Фото: Одеський художній музей

Футболки розробили для конкурсу одягу проти упереджень від "Всі. Свої" та проекту "Я зможу!" Фонду Олени Пінчук. Мета конкурсу – спростувати найбільш поширені стереотипи про жінок. Такі, наприклад, як: краса не поєднується з розумом, необхідність заміжжя і народження дітей, жінка повинна заробляти менше від чоловіка і так далі.



Фото: Одеський художній музей