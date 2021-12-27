ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУ міжнародному аеропорту «Одеса» викрито спробу ввезення до України партії незадекларованих мобільних девайсів Apple загальною вартістю 7 млн грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Одесит намагався незаконно завезти з ОАЕ понад дві сотні iPhone 13 Pro Max
Митниками в Міжнародному аеропорту "Одеса" спільно з прикордонниками та УСБУ в Одеській області попереджено спробу ввезення з порушенням митних правил 204 мобільних девайсів торговельної марки Apple
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє у Фейсбуці Одеська митниця.
"Митниками в Міжнародному аеропорту "Одеса" спільно з прикордонниками та УСБУ в Одеській області попереджено спробу ввезення з порушенням митних правил 204 мобільних девайсів торговельної марки Apple", - ідеться в повідомленні.
Уточнюється, що йдеться про партію незадекларованих iPhone 13 Pro Max, які 40-річний одесит намагався завезти з Об’єднаних Арабських Еміратів.
Письмової декларації він не заповнював і по консультацію до митників не звертався. Натомість, маючи чотири валізи, обрав для проходження митного контролю спрощену систему "зелений коридор", що передбачає відсутність будь-яких товарів, переміщення яких заборонено або потребує декларування та сплати митних платежів.
Стосовно порушника склали протокол за ознаками ст. 471 (порушення порядку проходження митного контролю) та ст. 472 (недекларування товарів) Митного кодексу.
Смартфони ринковою вартістю понад 7 млн грн вилучено. Матеріали справи будуть скеровані до суду.
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27 12 2021 13:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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