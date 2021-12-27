Одесит намагався незаконно завезти з ОАЕ понад дві сотні iPhone 13 Pro Max

Митниками в Міжнародному аеропорту "Одеса" спільно з прикордонниками та УСБУ в Одеській області попереджено спробу ввезення з порушенням митних правил 204 мобільних девайсів торговельної марки Apple

У міжнародному аеропорту «Одеса» викрито спробу ввезення до України партії незадекларованих мобільних девайсів Apple загальною вартістю 7 млн грн.

Про це повідомляє у Фейсбуці Одеська митниця.

"Митниками в Міжнародному аеропорту "Одеса" спільно з прикордонниками та УСБУ в Одеській області попереджено спробу ввезення з порушенням митних правил 204 мобільних девайсів торговельної марки Apple", - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що йдеться про партію незадекларованих iPhone 13 Pro Max, які 40-річний одесит намагався завезти з Об’єднаних Арабських Еміратів.

Письмової декларації він не заповнював і по консультацію до митників не звертався. Натомість, маючи чотири валізи, обрав для проходження митного контролю спрощену систему "зелений коридор", що передбачає відсутність будь-яких товарів, переміщення яких заборонено або потребує декларування та сплати митних платежів.

Стосовно порушника склали протокол за ознаками ст. 471 (порушення порядку проходження митного контролю) та ст. 472 (недекларування товарів) Митного кодексу.

Смартфони ринковою вартістю понад 7 млн грн вилучено. Матеріали справи будуть скеровані до суду.