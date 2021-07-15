Одна транзакція біткоїна лишає більший вуглецевий слід, ніж перегляд 100 тисяч годин YouTube

За даними видання, VISA забезпечує близько 42% світового кредитного ринку, тобто компанія - один з найбільших постачальників платежів у світі, поряд з Mastercard, Discover та American Express. І навіть її вуглецевий слід менший

Згідно з Індексом енергоспоживання біткоїнів Digiconomist, одна транзакція біткоїна може споживати в середньому до 1752,79 кіловат-годин електричної енергії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Business Insider India.



Як зазначається, вуглецевий слід біткоїна, або кількість парникових газів, що генеруються в результаті майнінгу криптовалюти, дорівнює еквіваленту перегляду 138 762 годин відео на сервісі "Ютуб" або 1,8 млн транзакцій VISA.

За даними видання, VISA забезпечує близько 42% світового кредитного ринку, тобто компанія - один з найбільших постачальників платежів у світі, поряд з Mastercard, Discover та American Express. І навіть її вуглецевий слід менший.

Протягом року обсяг енергії, що використовується під час добування біткоїна, дорівнює кількості споживання енергії Швецією. Але, на відміну від Швеції, де майже половина виробленої енергії походить з відновлюваних джерел, установки з майнінгу біткоїнів зосереджені у країнах, де основним джерелом виробництва електроенергії є спалення викопного палива, зокрема вугілля.

Однією з основних причин високого споживання енергії під час добування біткоїнів є те, що для автентифікації транзакції майнери повинні розв’язати математичне рівняння за допомогою "гри у відгадування чисел", яку виконують комп’ютери. І комп’ютери у всьому світі змагаються один проти одного. Чим потужніший комп’ютер, тим швидше він розв’яже рівняння та автентифікує транзакцію. Цей процес називається "Доказ роботи" (PoW).

Проблема в тому, що багато комп’ютерів беруть участь, але переможець лише один. Отже, галузь придумала "Доказ ставки" (PoS), щоб спробувати полегшити навантаження на мережу. Модель PoS зменшує споживання енергії майже на 99% у порівнянні з PoW.