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Одна з країн НАТО замовила у Rheinmetall тисячі снарядів для України на десятки мільйонів євро

07 липня 2026, 21:27
Одна з країн НАТО замовила у Rheinmetall тисячі снарядів для України на десятки мільйонів євро
Йдеться про 155-мм снаряди ER02A1 з дальністю до 40 км.

Одна з країн-членів НАТО замовила тисячі артилерійських снарядів німецького виробництва, які в кінцевому підсумку отримає Україна.

Про це повідомив німецький оборонний концерн Rheinmetall.

Контракт передбачає постачання кількох тисяч 155-мм артилерійських снарядів вартістю кілька десятків мільйонів євро. У Rheinmetall не уточнили, яка саме країна розмістила замовлення та скільки снарядів отримає Україна.

Йдеться про снаряди модифікації ER02A1 B/B – 155-мм фугасні снаряди у двох конфігураціях: зі стандартною донною частиною з дальністю близько 30 км та версії з донним газогенератором з дальністю до 40 км. Rheinmetall виробляє ER02A1 на своєму заводі Expal Munitions в Іспанії, придбаному у 2023 році для розширення виробництва великокаліберних боєприпасів.

Україна вже використовує снаряди ER02A1 з різних гаубиць західного виробництва, зокрема шведської Archer, французької Caesar, німецької PzH 2000 та RCH 155. У Rheinmetall наголосили, що це замовлення є частиною ширшої тенденції, а не поодинокою угодою. Виробництво вже розпочалося, завершення заплановане до квітня 2027 року.

боєприпасиRheinmetallзброя

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