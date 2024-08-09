Одна з найсильніших і найшвидших бригад України приєдналася до російського вторгнення – Forbes

80-та десантно-штурмова бригада оснащена для жорстких і швидких атак.

Колона бронетехніки, що в'їхала в південну частину Курської області рф на третій день несподіваного нападу України на росію, підтверджує участь однієї з найкраще оснащених і найшвидших українських бригад - 80-ї десантно-штурмової бригади.

Про це йдеться в матеріалі бізнес журналу Forbes.

"На відео, що поширилося в соціальних мережах у четвер, зафіксовано, як танк Т-64БВ або Т-80БВ, саперна машина УР-77, інженерна машина ІМР-2, а також БТР-80 і колісні бронетранспортери Stryker американського виробництва проїжджають повз українську мінометну бригаду... З контексту зрозуміло, що на відео зафіксовані перші моменти серйозного українського наступу на російські позиції", - пише видання.

Журналісти пишуть, що таке поєднання колишніх радянських і колишніх американських машин є тільки у 80-й десантно-штурмовій бригаді. І участь 80-ї штурмової - однієї з найкращих українських бригад - підкреслює масштаб української операції з вторгнення в Курську область.

Раніше проукраїнські сили вже здійснювали рейди через кордон на південь рф, але рейди були невеликими за масштабом і ніколи не тривали більше кількох днів. Найбільше вони були спрямовані на те, щоб поставити російських лідерів у незручне становище.

Проте нинішня українська операція відрізняється від інших. У ній беруть участь щонайменше три бригади, кожна з яких налічує до 2 000 військовослужбовців: 22-га і 88-та механізовані бригади та 80-та десантно-штурмова бригада.

"З кожною годиною стає дедалі зрозуміліше, що те, що відбувається в Курську, - не рейд: це дійсно вторгнення", - йдеться в матеріалі.

Forbes зазначає, що українські війська вкладають у це вторгнення значні ресурси, не гарантує його успіху тому, що проти 10 000 українських військовослужбовців може виступити російське Північне угруповання військ, яке налічує близько 48 000 військовослужбовців.

Проте наразі Північне угруповання зав'язло у Вовчанську за 120 км на південний схід від Суджі, російського прикордонного міста, що є центром українського вторгнення.

Очевидно, що українські бригади навмисно перетнули кордон у тому місці, де Північне угруповання військ було найнижчим за чисельністю.

"Те, чи вдасться Північному угрупованню військ перекинути сили до Суджі і наскільки швидко, може стати вирішальним фактором у результаті триденного українського вторгнення. Якщо росіяни діятимуть швидко, вони зможуть уповільнити або навіть звести нанівець успіхи українців. Якщо ж вони рухатимуться повільно, то можуть втратити набагато більшу частину Курської області через наступаючі українські колони". - пишуть журналісти.