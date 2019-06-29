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Одного зі звільнених з полону бойовиків забрали в СБУ, прокуратуру, поліцію і відпустили

"Вчора хвилин 15 побув з батьками, прибігли люди з автоматами, перестрибнули через паркан. ... Я сказав, що не втечу і щоб мені хоча б дали одягнутися, але не дали"
Звільнений напередодні з полону бойовиків ОРДЛО Дмитро Великий, який перебуває у розшуку за дезертирство, був доставлений в управління СБУ, військову прокуратури та відділення поліції у Павлограді, після чого повернувся додому.
Одного зі звільнених з полону бойовиків забрали в СБУ, прокуратуру, поліцію і відпустили Фото: 112 Україна

За словами Дмитро Великий, в ніч на 29 червня до будинку, де мешкає Великий з батьками, прийшли співробітники Служба безпеки України, повідомляє "Українська правда".

"Вчора хвилин 15 побув з батьками, прибігли люди з автоматами, перестрибнули через паркан. ... Я сказав, що не втечу і щоб мені хоча б дали одягнутися, але не дали. Показали посвідчення, що вони співробітники СБУ", - заявив Великий і додав, що його повезли в СБУ і протримали там до 4 ранку.

"Я нікуди не ховався і говорив, що хочу поспілкуватися з нашими структурами, тому що у мене є інформація про хлопців, які там перебувають (у полоні у бойовиків - ред.)", - заявив Великий.

Він додав, що після СБУ його відвезли у військову прокуратуру, а звідти - до відділення поліції у Павлограді.

Великий зазначив, що відмовлявся відповідати на питання без адвоката, а до нього додзвонитися не могли.

Нагадаємо, що у Київ вдень 28 червня прибув літак зі звільненими з полону бойовиків українцями. Напередодні про звільнення громадян із ватажками самоназваних "ДНР" і "ЛНР" домовився кум Путіна Віктор Медведчук.

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29 06 2019 17:54
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