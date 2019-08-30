Одному із затриманих комунальників із Дрогобича суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту
"Одному з підозрюваних обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" прес-секретар обласної прокуратури Юлія Шевченко.
Судове засідання щодо другого підозрюваного призначено на п'ятницю, 30 серпня.
Як повідомлялося, о 2:46 ночі 28 серпня у Дрогобичі стався обвал під'їзду багатоповерхового будинку, внаслідок чого загинули вісім людей, ще сімох госпіталізовано. Інцидент розслідує поліція. Спочатку в ДСНС називали ймовірною причиною обвалу вибух природного газу, але в компанії "Львівгаз" категорично відкинули такі припущення.
Пізніше прокуратура Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Дрогобицької міської ради, в рамках розслідування справи затримано двох співробітників місцевого комунального підприємства, 57-річного чоловіка і 60-річну жінку.
Нагадаємо, що у Дрогобичі під завалами знайшли тіла восьми загиблих, з них одна дитина.
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