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Одному із затриманих комунальників із Дрогобича суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту

Судове засідання щодо другого підозрюваного призначено на п'ятницю, 30 серпня.
Одному із затриманих у м. Дрогобичі Львівської області співробітників місцевого комунального підприємства суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Одному із затриманих комунальників із Дрогобича суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту Фото: ДСНС

"Одному з підозрюваних обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" прес-секретар обласної прокуратури Юлія Шевченко.

Судове засідання щодо другого підозрюваного призначено на п'ятницю, 30 серпня.

Як повідомлялося, о 2:46 ночі 28 серпня у Дрогобичі стався обвал під'їзду багатоповерхового будинку, внаслідок чого загинули вісім людей, ще сімох госпіталізовано. Інцидент розслідує поліція. Спочатку в ДСНС називали ймовірною причиною обвалу вибух природного газу, але в компанії "Львівгаз" категорично відкинули такі припущення.

Пізніше прокуратура Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Дрогобицької міської ради, в рамках розслідування справи затримано двох співробітників місцевого комунального підприємства, 57-річного чоловіка і 60-річну жінку.

Нагадаємо, що у Дрогобичі під завалами знайшли тіла восьми загиблих, з них одна дитина.

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