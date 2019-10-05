Одразу 34 судді Окружного адмінсуду Києва не пройшли оцінювання, бо захворіли в один день

"7 суддів прийшли, 34 - ні. Неявка на оцінювання без поважних причин є підставою для звільнення судді"

Майже всі судді Окружного адміністративного суду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію "Приватбанку", не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.

"7 суддів прийшли, 34 - ні. Неявка на оцінювання без поважних причин є підставою для звільнення судді. Однак комісія з’ясувала, що сталося із цими суддями. Вони всі в один день захворіли і надіслали нам 34 довідки про хворобу. Вища кваліфікаційна комісія не вправі спростовувати чи перевіряти медичні довідки. Тому така причина є поважною і для цих суддів призначено новий день складання іспиту", - розповів член ВККС, секретар палати з питань добору і публічної служби Михайло Макарчук, інформує "Громадське".

За його словами, судді Окружного адмінсуду Києва мають прийти для складання іспиту 21 травня.

Перелік суддів, які не прийшли на кваліфікаційне оцінювання напередодні оприлюднив член Громадської ради доброчесності Роман Маселко.

Він також опублікував відповідь ВККС щодо реакції на засідання Ради нацбезпеки і оборони, яке президент Петро Порошенко скликав напередодні другого туру президентських виборів у відповідь на визнання незаконною націоналізацію Приватбанку.

Попри те, що одним із рішень РНБО було звернення до суддівської комісії із закликом негайно провести оцінювання колегії суддів (Ігор Качур, Володимир Келеберда, Віталій Амельохін), що винесла таке рішення, жодних доручень до ВККС не надходило.

Це підтвердили "Громадському" у ВККС.

"Я не пригадую, щоб ми отримували будь-які звернення. Мені про таке невідомо. Заплановані оцінювання суддів планувалися незалежно від їхніх рішень та засідань РНБО", - розповів Макарчук.

Раніше Київський апеляційний суд відмовив Національному банку України у задоволенні апеляційної скарги щодо зняття арешту з активів компаній, пов’язаних з колишнім власником "ПриватБанку" Ігорем Коломойським.

Напередодні Ігор Коломойський у інтерв'ю Bihus.Info заявив, що хоче, аби держава повернула йому "ПриватБанк" або отримати від держави "компенсацію" у розмірі щонайменше 2 мільярди доларів.

Нагадаємо, що кредитний портфель "ПриватБанку", який класифікують як пов'язаний з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, станом на кінець 2018 року зріс до 209,45 мільярда гривень.

Раніше український олігарх Ігор Коломойський подав нові позови до Господарського суду Києва проти Національного банку і "ПриватБанку".