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Одразу в трьох країнах Центральної Азії стався масштабний збій з електроенергією

Навіть довелось зупинити метро
У багатьох жителів Казахстану, Узбекистану та Киргизстану зникла електроенергія. Через це постраждали жителі найбільших міст цих країн - Алмати, Ташкента та Бішкека. Аварійні служби вже працюють над відновленням енергопостачання.
Одразу в трьох країнах Центральної Азії стався масштабний збій з електроенергією Фото: shutterstock.com

Про це повідомляють "Интерфакс", "Новая газета", пише "Громадське".

Зокрема, унаслідок масштабного збою призупинили роботу й аеропорт і метрополітен Ташкента. Адміністрація Алмати каже, що збій стався у лінії "Казахстанської компанії з управління електричними мережами". Пояснюють, що там впала напруга в мережі, тому спрацювали системи автоматичного завантаження на підстанціях.  

У Міністерстві енергетики Узбекистану теж кажуть, що відключення електроенергії сталося через аварію в Казахстані. Натомість Міністерство енергетики Казахстану каже, що через енергосистеми Узбекистану та Киргизстану сталося посилення тиску на транзит електроенергії.

Чому одразу в трьох країнах?

Видання РБК пояснює, що що системи Казахстану, Киргизстану та Узбекистану об'єднані в єдине енергокільце Центральної Азії. Цей проєкт почали створювати ще за часів Радянського Союзу, однак його реалізацію продовжили і після 1991 року.

Раніше до цієї енергосистеми входили також Туркменістан та Таджикистан. Проте перший її покинув у 2003 році, а другий - у 2009 році.

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25 01 2022 12:18
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