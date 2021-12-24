Один із найбільших виробників будматеріалів планує втричі збільшити інвестиції
Про це повідомили в пресслужбі "Ковальської", пише "Економічна правда".
Найбільшим об’єктом розвитку стане промисловий кластер у Львівській області. У виробництво на Львівщині наступного року "Ковальська" інвестує 1,2 млрд гривень. В проєкті - будівництво заводу сухих будівельних сумішей та завод з виробництва газобетону.
Серед інших напрямків загальної інвестиційної програми: придбання та заміна автотранспорту і виробничої техніки, збільшення виробничих потужностей поточних активів, інвестиції у сталий розвиток та інфраструктуру.
У листопаді компанія інвестувала 200 млн грн у будівництво печей для випалу вапна.
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