Один із найбільших виробників будматеріалів планує втричі збільшити інвестиції

У 2022 році промислово-будівельна група "Ковальська" планує інвестувати 2,4 мільярда гривень у розвиток промислових активів, що в 2,7 разів вище аналогічного показника 2021 року.

Про це повідомили в пресслужбі "Ковальської", пише "Економічна правда".

Найбільшим об’єктом розвитку стане промисловий кластер у Львівській області. У виробництво на Львівщині наступного року "Ковальська" інвестує 1,2 млрд гривень. В проєкті - будівництво заводу сухих будівельних сумішей та завод з виробництва газобетону.

Серед інших напрямків загальної інвестиційної програми: придбання та заміна автотранспорту і виробничої техніки, збільшення виробничих потужностей поточних активів, інвестиції у сталий розвиток та інфраструктуру.

У листопаді компанія інвестувала 200 млн грн у будівництво печей для випалу вапна.

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