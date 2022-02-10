"Один в Каное" зібрав в США та Канаді понад 78 тисяч доларів для ЗСУ
Український гурт "Один в Каное", який в серпні завершив свій благодійний тур містами Північної Америки та Канади – загалом 13 міст, зібрав 78 665 доларів. Як повідомляють організатори туру MoLoKo та ArtLive, ці кошти отримають благодійні фонди: "Повернись Живим", "Фонд Сергія Притули" та "Фонд Сергія Жадана". Крім того, вже надано допомогу окремим підрозділам ЗСУ на забезпечення їхніх замовлень.
"Місяць північноамериканського туру минув. Ми повернулися додому. Дякуємо всім і кожному, хто був на наших концертах! Ми привезли вам частинку України, а ви, натомість, показали, що Україна залишається в серці, незалежно від відстаней. Давайте й надалі триматися разом, де б ми не були - до самої перемоги і далі!", - говорять музиканти з "Один в Каное".
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