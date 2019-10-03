Один з колишніх командирів бойовиків Гіркін продає свою медаль "За возз'єднання Криму з Росією"

Колишній так званий міністр оборони "самопроголошеної ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) виставив на продаж медаль, якою його нагородили за анексію Криму Росією.

Інформація про це є на сайті numismat.ru, повідомляє "Новая газета". Стартова ціна медалі - 1 млн рублів, аукціон пройде 13 квітня.



Фото: numismat.ru

В описі золотої медалі йдеться, що вона "є недержавною нагородою Благодійного фонду святителя Василя Великого, вручалася особам, які зробили найбільший особистий внесок у повернення Криму до Росії".

На своїй сторінці "ВКонтакте" Стрєлков підтвердив, що продає нагороду.

Скріншот: "Новая газета"

"Так, це моя медаль, недержавна. Вручена мені [підприємцем, засновником "Фонду Святителя Василя Великого" Костянтином] Малофєєвим ще навесні 2014 року - до початку Донбаської кампанії. Продаю, оскільки мають місце матеріальні проблеми, які я не можу "залатати" наявними готівковими коштами", - написав він у коментарях до одного з записів на своїй сторінці.

"Особливого ​​пієтету до даної нагороди ніколи не мав, оскільки вона: а) не державна; б) не бойова; в) із зображенням особи, яку я, загалом - за винятком зовсім короткого періоду в 2014-му - ніколи не поважав, а з 2015-го - відверто зневажаю", - додав терорист.

На монеті зображений президент РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, Ігор Гіркін, відомий під псевдонімом "Ігор Стрєлков", протягом декількох місяців був командиром бойовиків в місті Слов'янську і очолював сили "народного ополчення" в Донецьку, а також був "міністром оборони" бойовиків.