Один з операторів "тіньового флоту" рф отримав $400 млн збитків через санкції

Падіння за перший квартал цього року склало майже 50%.

Велика російська танкерна група "Совкомфлот" заявила про збитки у 393 мільйони доларів в першому кварталі 2025 року.

Компанія звинуватила в цьому нові санкції Заходу, що призвели до операційних проблем, зниження доходів і простоювання деяких суден під санкціями, передає агенція Reuters.

США та Європейський Союз ввели санкції проти "Совкомфлоту" і його флоту танкерів в 2024 році, аби спробувати зменшити доходи росії від продажу нафти, які вона може використовувати для фінансування війни в Україні.

Вже в січні вже цього року США додали нові судна "Совкомфлоту" до списку санкцій і відкликали ліцензію США, надану компанії минулого року, яка дозволяла деяким суднам її флоту працювати, попри санкції.

"Совкомфлоту" повідомив про падіння виручки в першому кварталі на 49% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 278,5 мільйона доларів США, заявив, що січневі санкції мали особливий вплив, створивши додаткові комерційні та операційні труднощі.

"Посилення санкцій Заходу ускладнило управління флотом і призвело до зниження доходів і простою деяких суден, які потрапили під санкції", - заявили в компанії.

Нагадаємо, що на початку місяця Британія запровадить масштабні санкції проти "тіньового флоту" росії.