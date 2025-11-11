Один з пунктів пропуску на кордоні з Румунією зупинив роботу через удари рф

Вживаються заходи з відновлення електропостачання.

Через удари рф по енергетичній інфраструктурі України тимчасово зупинена робота автомобільного пункту пропуску "Дяківці" на кордоні з Румунією.

Про це повідомляє Генштабу ЗСУ.

"У результаті масованих ворожих атак на енергетичну інфраструктуру України, в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Дяківці" наразі відсутнє промислове електроживлення", - зазначили у ДПСУ.

Повідомляється, що у зв’язку з цим оформлення транспортних засобів та пішоходів в обох напрямках не здійснюється. Вживаються заходи з відновлення електропостачання.

"Просимо враховувати цю інформацію під час перетину кордону з Румунією та скористатися пунктами пропуску "Красноїльськ" та "Порубне", - йдеться у повідомленні прикордонників.