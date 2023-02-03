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Офіс Генпрокурора оголосив підозру прокремлівському блогеру-пропагандисту

03 лютого 2023, 15:45
Офіс Генпрокурора оголосив підозру прокремлівському блогеру-пропагандисту
Фото: ДСПУ
Підозру прокремлівському блогеру Семену Пегову українська Генпрокуратура оголосила заочно.

За даними слідства, зловмисник систематично на ютубі для проєкту WarGonzo та у проросійському телеграм-каналі створює пропагандистські матеріали на військову тематику.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора

Зокрема, у відеороликах та інших зверненнях він виправдовує збройну агресію рф проти України та окупацію територій нашої держави. Також пропагандист здійснює глорифікацію військовослужбовців рф та членів інших незаконних формувань, поширює фейки та дезінформацію.

Крім цього, підозрюваний є куратором декількох пропагандистських проєктів, діяльність яких спрямована на повалення конституційного ладу в Україні. За даними правоохоронців, він неодноразово незаконно в’їжджав на тимчасово окуповані території України, проводив "робочі зустрічі" та брав інтерв’ю у так званих "голів" "лнр/днр" та інших представників самопроголошеної влади.
 
Також у мережі є матеріали про отримання пропагандистом державних нагород на найвищому політично-військовому рівні рф, зокрема особисто від путіна.
 
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, російському військовому блогеру заочно повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

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