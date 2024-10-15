Офіс генпрокурора встановив імена 13 із 16 військовополонених ЗСУ, яких розстріляли росіяни на Покровському напрямку

Працівники СБУ встановили підрозділ рф, який може бути причетний до розстрілу 16 українських бійців.

Офіс генпрокурора встановив імена 13 із 16 військовослужбовців ЗСУ, які здавалися у полон на Покровському напрямку, але були розстріляні окупантами.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу начальник Департаменту війни Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

"Стосовно останніх випадків. За фактом страти 16 бійців ми працюємо і встановили дані наших 13 військових, ще по трьох встановлюються дані, тому що немає доступу до військової частини", – сказав він.

Також працівники СБУ встановили підрозділ рф, який може бути причетний до розстрілу 16 українських бійців.