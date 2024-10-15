Офіс генпрокурора встановив імена 13 із 16 військовополонених ЗСУ, яких розстріляли росіяни на Покровському напрямку
15 жовтня 2024, 19:57
Фото: з вільного доступу
Працівники СБУ встановили підрозділ рф, який може бути причетний до розстрілу 16 українських бійців.
Офіс генпрокурора встановив імена 13 із 16 військовослужбовців ЗСУ, які здавалися у полон на Покровському напрямку, але були розстріляні окупантами.
Про це повідомив у коментарі Укрінформу начальник Департаменту війни Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.
"Стосовно останніх випадків. За фактом страти 16 бійців ми працюємо і встановили дані наших 13 військових, ще по трьох встановлюються дані, тому що немає доступу до військової частини", – сказав він.
Також працівники СБУ встановили підрозділ рф, який може бути причетний до розстрілу 16 українських бійців.
Бєлоусов розповів, що протягом останнього року збільшилася кількість страт українських військовополонених, а також значно погіршилися умови їхнього утримання у рф, що, ймовірно, є розпорядженням "згори".
Відповідаючи на запитання щодо повернення тіл розстріляних українських бійців, Бєлоусов зазначив, що "військові роблять усе можливе, щоб забрати тіла своїх побратимів". Також поверненням загиблих займаються Координаційний штаб з питань повернення військовополонених і спеціальний підрозділ у СБУ.