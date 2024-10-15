Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Офіс генпрокурора встановив імена 13 із 16 військовополонених ЗСУ, яких розстріляли росіяни на Покровському напрямку

15 жовтня 2024, 19:57
Офіс генпрокурора встановив імена 13 із 16 військовополонених ЗСУ, яких розстріляли росіяни на Покровському напрямку
Фото: з вільного доступу
Працівники СБУ встановили підрозділ рф, який може бути причетний до розстрілу 16 українських бійців.

Офіс генпрокурора встановив імена 13 із 16 військовослужбовців ЗСУ, які здавалися у полон на Покровському напрямку, але були розстріляні окупантами.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу начальник Департаменту війни Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

"Стосовно останніх випадків. За фактом страти 16 бійців ми працюємо і встановили дані наших 13 військових, ще по трьох встановлюються дані, тому що немає доступу до військової частини", – сказав він.
 
Також працівники СБУ встановили підрозділ рф, який може бути причетний до розстрілу 16 українських бійців.
 
Бєлоусов розповів, що протягом останнього року збільшилася кількість страт українських військовополонених, а також значно погіршилися умови їхнього утримання у рф, що, ймовірно, є розпорядженням "згори".
 
Відповідаючи на запитання щодо повернення тіл розстріляних українських бійців, Бєлоусов зазначив, що "військові роблять усе можливе, щоб забрати тіла своїх побратимів". Також поверненням загиблих займаються Координаційний штаб з питань повернення військовополонених і спеціальний підрозділ у СБУ.

 

війна в Україніофіс генпрокурораросія окупанти

Останні матеріали

Все йде до зради України. Європа надмірно покладається на США – Тім Вілласі-Вілсі
Політика
Все йде до зради України. Європа надмірно покладається на США – Тім Вілласі-Вілсі
Переклад iPress – 15 жовтня 2024, 15:30
Орбан погрожує зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу. Вся увага – на саміт у Брюсселі – Politico
Політика
Орбан погрожує зірвати допомогу Україні, щоб допомогти Трампу. Вся увага – на саміт у Брюсселі – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2024, 12:20
росіяни продовжують свої мікропросування на Донбасі. Вони намагаються контратакувати у Курській області – Дональд Гілл
Політика
росіяни продовжують свої мікропросування на Донбасі. Вони намагаються контратакувати у Курській області – Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 23:10
Україна збільшує оборонне виробництво за допомогою союзників. Проте на неї чекає похмура зима – WP та WSJ
Політика
Україна збільшує оборонне виробництво за допомогою союзників. Проте на неї чекає похмура зима – WP та WSJ
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 16:22
Погані та хороші новини для України. Цікаві відкриття з останньої книги Боба Вудворда – Філліпс О'Брайен
Політика
Погані та хороші новини для України. Цікаві відкриття з останньої книги Боба Вудворда – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 жовтня 2024, 12:11
Курська область: ведуться дуже інтенсивні бої з перемінним успіхом. Звичайна ситуація? – Том Купер
Cуспільство
Курська область: ведуться дуже інтенсивні бої з перемінним успіхом. Звичайна ситуація? – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2024, 22:51
Трамп забрав британські військово-морські секрети в Мар-а-Лаго. Тепер Лондон остерігається нових операцій ГРУ – британські ЗМІ
Політика
Трамп забрав британські військово-морські секрети в Мар-а-Лаго. Тепер Лондон остерігається нових операцій ГРУ – британські ЗМІ
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 16:20
Чи можна було запобігти вторгненню росії в Україну? Так! – заявив очільник НАТО Єнс Столтенберг за кілька днів до відставки – інтерв'ю Politico
Політика
Чи можна було запобігти вторгненню росії в Україну? Так! – заявив очільник НАТО Єнс Столтенберг за кілька днів до відставки – інтерв'ю Politico
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 12:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється