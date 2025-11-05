Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Офіс омбудсмана хоче отримати доступ до тюрми, де тримають підозрюваного українця у підриві "Північних потоків"

05 листопада 2025, 08:33
Офіс омбудсмана хоче отримати доступ до тюрми, де тримають підозрюваного українця у підриві
Омбудсмен Лубінець
Нині українець перебуває під вартою в Італії, де чекає на екстрадицію до Німеччини.
Представники Офісу Омбудсмана України намагатимуться отримати доступ до місця тримання Сергія Кузнєцова — підозрюваного у справі про підрив газопроводів "Північний потік". 
 
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
 
Адвокат Кузнєцова повідомив журналістам, що той з 31 жовтня відмовляється від їжі, вимагаючи поваги до своїх основних прав.
 
"Від адвоката стало відомо, що громадянина України Сергія Кузнецова утримують у в’язниці суворого режиму без забезпечення належних санітарних умов, доступу до дієтичного харчування, інформації та можливості контактів із родиною. Такі обставини є неприйнятними та суперечать Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", — написав Лубінець.
 
Так, український омбудсман звернувся до колеги в Італії та регіону Лаціо Маріно Фарделлі з проханням забезпечити дотримання базових прав і належних умов утримання українця.
 
Представники Офісу Омбудсмана України також спробують отримати доступ до місця тримання Сергія Кузнєцова, щоб перевірити умови тримання, стан здоров’я та надати необхідну підтримку.
 
"Україна завжди захищає своїх громадян — незалежно від того, де вони перебувають", — написав омбудсман.
 
Лубінець нагадав, що раніше суддя у Польщі не погодив екстрадицію до Німеччини іншого підозрюваного у справі "Північних потоків" — 49-річного українця Володимира Журавльова.
 
Адвокат Кузнєцова апелював до цього факту, коли оскаржував екстрадицію свого клієнта з Італії до Німеччини. Адвокат стверджував: суддя іншої європейської держави вже визнав існування принципу "функціонального імунітету", що захищає людей, які діяли в межах військової операції. Тож це рішення треба врахувати.
 
Сам Лубінець вважає, що рішення польського судді "підтверджує відсутність належної доказової бази в подібних звинуваченнях, і має бути враховане судами інших держав-членів ЄС".

 

Північний потікомбудсменвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Для Трампа вся Західна півкуля – це Америка. Він ностальгує по XIX століттю – Іво Даалдер
Політика
Для Трампа вся Західна півкуля – це Америка. Він ностальгує по XIX століттю – Іво Даалдер
Переклад iPress – 05 листопада 2025, 08:09
Кульмінаційні моменти:
Політика
Кульмінаційні моменти: "Ваґнер" і Нарва. Естонія відповідає на російський тролінг глузуванням – Едвард Лукас
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 16:37
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Політика
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 13:07
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 07:26
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Технології
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 16:49
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Політика
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 13:32
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
Спорт
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
03 листопада 2025, 12:22
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О'Брайен
Політика
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 листопада 2025, 19:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється