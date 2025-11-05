Офіс омбудсмана хоче отримати доступ до тюрми, де тримають підозрюваного українця у підриві "Північних потоків"

Нині українець перебуває під вартою в Італії, де чекає на екстрадицію до Німеччини.

Представники Офісу Омбудсмана України намагатимуться отримати доступ до місця тримання Сергія Кузнєцова — підозрюваного у справі про підрив газопроводів "Північний потік".

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Адвокат Кузнєцова повідомив журналістам, що той з 31 жовтня відмовляється від їжі, вимагаючи поваги до своїх основних прав.

"Від адвоката стало відомо, що громадянина України Сергія Кузнецова утримують у в’язниці суворого режиму без забезпечення належних санітарних умов, доступу до дієтичного харчування, інформації та можливості контактів із родиною. Такі обставини є неприйнятними та суперечать Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", — написав Лубінець.