Офіс омбудсмана хоче отримати доступ до тюрми, де тримають підозрюваного українця у підриві "Північних потоків"
05 листопада 2025, 08:33
Омбудсмен Лубінець
Нині українець перебуває під вартою в Італії, де чекає на екстрадицію до Німеччини.
Представники Офісу Омбудсмана України намагатимуться отримати доступ до місця тримання Сергія Кузнєцова — підозрюваного у справі про підрив газопроводів "Північний потік".
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Адвокат Кузнєцова повідомив журналістам, що той з 31 жовтня відмовляється від їжі, вимагаючи поваги до своїх основних прав.
"Від адвоката стало відомо, що громадянина України Сергія Кузнецова утримують у в’язниці суворого режиму без забезпечення належних санітарних умов, доступу до дієтичного харчування, інформації та можливості контактів із родиною. Такі обставини є неприйнятними та суперечать Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", — написав Лубінець.
Так, український омбудсман звернувся до колеги в Італії та регіону Лаціо Маріно Фарделлі з проханням забезпечити дотримання базових прав і належних умов утримання українця.
Представники Офісу Омбудсмана України також спробують отримати доступ до місця тримання Сергія Кузнєцова, щоб перевірити умови тримання, стан здоров’я та надати необхідну підтримку.
"Україна завжди захищає своїх громадян — незалежно від того, де вони перебувають", — написав омбудсман.
Лубінець нагадав, що раніше суддя у Польщі не погодив екстрадицію до Німеччини іншого підозрюваного у справі "Північних потоків" — 49-річного українця Володимира Журавльова.
Адвокат Кузнєцова апелював до цього факту, коли оскаржував екстрадицію свого клієнта з Італії до Німеччини. Адвокат стверджував: суддя іншої європейської держави вже визнав існування принципу "функціонального імунітету", що захищає людей, які діяли в межах військової операції. Тож це рішення треба врахувати.
Сам Лубінець вважає, що рішення польського судді "підтверджує відсутність належної доказової бази в подібних звинуваченнях, і має бути враховане судами інших держав-членів ЄС".