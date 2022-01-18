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Оголошення запобіжного заходу для Порошенка перенесли на 19 січня

Прокурори просили взяти Порошенка під варту з альтернативою застави у 1 мільярд гривень
Печерський районний суд Києва переніс оголошення запобіжного заходу Петру Порошенку на 14:00 19 січня.
Оголошення запобіжного заходу для Порошенка перенесли на 19 січня П'ятий президент та народний депутат Петро Порошенко під час засідання суду, на якому йому обирають запобіжний захід, Київ, 17 січня 2021 року Фото: Вікторія Рощина / hromadske

Про це повідомила кореспондентка hromadske.

Прокурори просили взяти Порошенка під варту з альтернативою застави у 1 мільярд гривень. Порошенка підозрюють у державній зраді шляхом сприяння закупівлі вугілля на окупованих територіях.

Перш ніж заявити про перенесення оголошення запобіжного заходу, суддя перебував у нарадчій кімнаті понад чотири години. У ЗМІ почали поширювати інформацію, нібито йому стало погано. Проте охорона суду нас запевнила, що із суддею все добре.

В чому суть підозри? 

За даними слідства, починаючи з 2014 року з метою фінансової підтримки "ЛНР" та "ДНР", а також підривної діяльності в Україні, військово-політичне керівництво РФ шукало на території України людей, схиляючи їх до співпраці. Владислав Сурков та інші керівники РФ, а також бойовики самопроголошених республік вирішили залучити Віктора Медведчука, а той, маючи політичні амбіції, погодився. 

У серпні 2014 держпідприємству "Укрінтеренерго" рекомендували укласти контракти щодо закупки 1 мільйона тонн вугілля з Південно-Африканської Республіки. Це мало забезпечити безперебійну роботу тепло та електростанцій. Але, як стверджує слідство, за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовцями України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР.

Зокрема, за версією слідства, Медведчук за невстановлених обставин досягнув злочинних домовленостей з Петром Порошенком, який як президент мав необхідні можливості адміністративного впливу на виконавчу та законодавчу владу. Після цього і організували незаконні схеми для постачання вугілля з окупованих територій на держпідприємства України. Ці питання узгоджувалися, зокрема, з ватажками бойовиків.

До схеми, за даними слідства, також залучили бізнесмена Сергія Кузяру, якому повідомили про підозру. Суд спершу відправив його під варту із можливістю внесення застави у 500 мільйонів гривень, а згодом - змінив запобіжний захід на домашній арешт. Ще один фігурант - ексміністр вугільної промисловості Володимир Демчишин. Його оголосили у розшук. 

Слідчі кажуть, що для схеми вирішили обрати два недіючих підприємства на території окупованих територіях, які використовували у схемі постачання: ДП "Шахта ім. І. Кисельова" та ДП "Луганськвугілля". Їх перереєстрували на територію Києва, а потім на них відкрили рахунки в "Укрексімбанку", через які "Центренерго" сплачувало постачання вугілля з окупованого Донбасу.

За час роботи цієї схеми, за даними правоохоронців, проросійських терористів загалом профінансували на понад 200 мільйонів гривень. 

На питання про ймовірний зв'язок з Кузярою Порошенко нам не відповів. Водночас прокурор наголосив на тому, що наразі справу акцентують саме на зв'язку Порошенка з Медведчуком. А Кузяру, за їхніми даними, залучив саме Медведчук.

Нагадаємо, що Порошенко прибув до Печерського суду, де йому обиратимуть запобіжний захід

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18 01 2022 11:44
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