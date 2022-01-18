Оголошення запобіжного заходу для Порошенка перенесли на 19 січня

Про це повідомила кореспондентка hromadske.

Прокурори просили взяти Порошенка під варту з альтернативою застави у 1 мільярд гривень. Порошенка підозрюють у державній зраді шляхом сприяння закупівлі вугілля на окупованих територіях.

Перш ніж заявити про перенесення оголошення запобіжного заходу, суддя перебував у нарадчій кімнаті понад чотири години. У ЗМІ почали поширювати інформацію, нібито йому стало погано. Проте охорона суду нас запевнила, що із суддею все добре.

В чому суть підозри?

За даними слідства, починаючи з 2014 року з метою фінансової підтримки "ЛНР" та "ДНР", а також підривної діяльності в Україні, військово-політичне керівництво РФ шукало на території України людей, схиляючи їх до співпраці. Владислав Сурков та інші керівники РФ, а також бойовики самопроголошених республік вирішили залучити Віктора Медведчука, а той, маючи політичні амбіції, погодився.

У серпні 2014 держпідприємству "Укрінтеренерго" рекомендували укласти контракти щодо закупки 1 мільйона тонн вугілля з Південно-Африканської Республіки. Це мало забезпечити безперебійну роботу тепло та електростанцій. Але, як стверджує слідство, за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовцями України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР.

Зокрема, за версією слідства, Медведчук за невстановлених обставин досягнув злочинних домовленостей з Петром Порошенком, який як президент мав необхідні можливості адміністративного впливу на виконавчу та законодавчу владу. Після цього і організували незаконні схеми для постачання вугілля з окупованих територій на держпідприємства України. Ці питання узгоджувалися, зокрема, з ватажками бойовиків.

До схеми, за даними слідства, також залучили бізнесмена Сергія Кузяру, якому повідомили про підозру. Суд спершу відправив його під варту із можливістю внесення застави у 500 мільйонів гривень, а згодом - змінив запобіжний захід на домашній арешт. Ще один фігурант - ексміністр вугільної промисловості Володимир Демчишин. Його оголосили у розшук.

Слідчі кажуть, що для схеми вирішили обрати два недіючих підприємства на території окупованих територіях, які використовували у схемі постачання: ДП "Шахта ім. І. Кисельова" та ДП "Луганськвугілля". Їх перереєстрували на територію Києва, а потім на них відкрили рахунки в "Укрексімбанку", через які "Центренерго" сплачувало постачання вугілля з окупованого Донбасу.

За час роботи цієї схеми, за даними правоохоронців, проросійських терористів загалом профінансували на понад 200 мільйонів гривень.

На питання про ймовірний зв'язок з Кузярою Порошенко нам не відповів. Водночас прокурор наголосив на тому, що наразі справу акцентують саме на зв'язку Порошенка з Медведчуком. А Кузяру, за їхніми даними, залучив саме Медведчук.