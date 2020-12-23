Окремим категоріям українців хочуть скасувати плату за оформлення паспортів за кордоном
Про це повідомили в середу у пресслужбі МЗС, пише "Європейська правда".
З ініціативою, яку підтримав уряд, виступило міністерство закордонних справ.
"Уряд України підтримав пропозицію МЗС надати пільги окремим категоріям громадян при оформленні закордонних паспортів та наданні нотаріальних послуг. Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи у рамках категорій 1 і 2, особи з інвалідністю I і II груп та діти з інвалідністю зможуть отримати ці послуги безкоштовно", - цитує пресслужба главу МЗС Дмитра Кулебу.
Міністр зазначив, що схвалений на засіданні Кабміну проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, що звертаються за вчиненням консульських дій" ближчим часом буде внесено на розгляд Верховної Ради.
Законопроєкт створює правові підстави для безоплатного оформлення закордонних паспортів та надання нотаріальних послуг особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 і 2, особам з інвалідністю І та II груп, дітям з інвалідністю.
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