Окрім Богдана, на вечірці в Сен-Тропе були судді і депутати від "Слуги народу", - Bihus.info

Голова ОП побував на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом у День Незалежності України

Окрім голови Офісу президента Андрія Богдана на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенка в Сен-Тропе в День Незалежності України також були судді і депутати від "Слуги народу".

На весіллі Довбенка також був присутній близький друг Богдана забудовник Андрій Вавриш. Він займався розробкою проєкту нового Офісу президента. Про це йдеться в сюжеті програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Крім того, на вечірку прийшли депутати Микола Сольський і Олег Семінський, а також судді Господарського суду Києва Вікторія Джарти та Олена Чинчин.

Також на весіллі була присутня голова Одеського апеляційного господарського суду Наталія Богацька і російсько-український бізнесмен Павло Фукс.

Бігус назвав Довбенка "найвпливовішою тіньової фігурою в системі Мін'юсту і рейдерських захоплень". На його думку, саме це важливо в історії з поїздкою на його весілля Богдана, а не те, що вона була в Сен-Тропе.

Нагадаємо, що Богдан прибув на весілля 22 серпня, коли молодята влаштовували так зване "пре-паті". Третій день святкування припав на День Незалежності. І поки президент Володимир Зеленський приймав офіційні делегації і був присутній на параді в центрі міста, керівник його Офісу відпочивав на приватній яхті.

За інформацією журналістів Bihus.info, Андрію Довбенку приписують вплив на кадрові призначення і "вирішення питань", зокрема з державними реєстраторами, у виконавчій службі і з продажем арештованого майна.

Його обраниця - юристка Ганна Огренчук. Кілька тижнів тому її призначили в комісію з питань правової реформи, до складу якої увійшли декілька наближених до Андрія Богдана людей. Склад комісії затверджено указом Зеленського, а за його формування, судячи з документа, відповідав Богдан, пишуть журналісти програми.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Богдан "був не правий", віддавши перевагу весіллю в Сен-Тропе, а не офіційним заходам у Києві на День Незалежності.

Сам голова ОП заявив, що у вільний від роботи час може їздити, куди хоче і порадив "порохоботикам узбагоїтися".