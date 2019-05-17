Окружний адмінсуд відкрив справупро заборону на виїзд з України для 180 чиновників

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом про заборону виїзду з України низки чиновників після проведення парламентських і президентських виборів.

Серед осіб у позові, крім президента України Петра Порошенка, спікера парламенту Андрія Парубія та прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, вказані більш ніж 50 нардепів з фракції "Блок Петра Порошенка", більш ніж 40 членів Кабміну, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, а також судді Верховного Суду і члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів - усього 180 осіб. Про це повідомляє прес-служба суду.

Позов подано до Національної поліції, Служби безпеки та адміністрації Державної прикордонної служби про заборону після проведення парламентських і президентських виборів виїзду з України топ-чиновників. Суд розглядатиме справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність поліції України щодо непроведення всіх заходів для забезпечення захисту безпеки і непротидії організованій злочинності особами, які займають політичні посади і які могли здійснювати корупційні злочини.

У повідомленні суду не названо прізвище позивача. Відомо, що 17 квітня в суд надійшов позов екс-нардепа Давида Жванії, в якому він просив заборонити чиновникам, у тому числі суддям Верховного Суду, виїжджати за кордон упродовж одного року після проведення виборів. Раніше Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом журналіста Олександра Дубинського такого ж змісту.

Нагадаємо, раніше Окружний адміністративний суд визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів №226 від 6 березня, що наділяє збори акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови та членів правління "Нафтогазу" без подання наглядової ради.