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Окупанти 11 разів порушили "тишу" - Красногорівку і Піщане обстріляли з мінометів

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення
Від початку доби ворог одинадцять разів порушив режим припинення вогню.
Окупанти 11 разів порушили "тишу" - Красногорівку і Піщане обстріляли з мінометів Фото: espreso.tv

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил, з них: двічі поблизу населеного пункту Водяне, з напрямку Пікузи та Азов – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі Старогнатівки, з напрямку Новоласпа – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; Широкине, з напрямку населеного пункту Саханка – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї; околиці Красногорівки, з напрямку Старомихайлівки – зі 120 мм міномету та автоматичного гранатомету; Гнутове, з напрямку Пікузи – зі станкового протитанкового гранатомету; поблизу населеного пункту Павлопіль, з напрямку Українське – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; Новотроїцьке, з напрямку населеного пункту Докучаєвськ – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Піщаного, з напрямку Обозного – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; Південне, з напрямку шахти імені Гагаріна – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Новолуганське, з напрямку Доломітного – з великокаліберного кулемету.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення.

На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що Штаб Операції об'єднаних сил на Донбасі спростував повідомлення про те, що Добровольчий український корпус і Збройні сили нібито зайшли в Донецьк.

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22 06 2019 19:59
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