CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІгноруючи режим припинення вогню збройні формування РФ продовжують обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил: за останню добу в штабі нарахували 14 порушень тиші.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти 14 разів за добу порушили "тишу": один захисник отримав важкі поранення
Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна – важкий
Фото було зроблене наступного дня після звільнення селища Піски. Фото: 93 ОМБр
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ранкове зведення штабу ООС.
Упродовж минулої доби, 22 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню:
- поблизу Пісків окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- у передмісті селища Південне найманці тричі здійснили обстріл із мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Водяного противник два рази застосував у напрямку позицій наших захисників ручні протитанкові та підствольні гранатомети;
- в районі Причепилівки ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу населеного пункту Золоте-4 російські найманці застосували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а біля Мар’їнки – стрілецьку зброю.
"Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна – важкий", - повідомили у штабі.
З мінометів 120-го калібру російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Піски. Внаслідок влучання міни було пошкоджено приватний будинок. На щастя, ніхто не постраждав.
У відповідь на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Також про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.
Станом на 7 годину ранку, 23 травня, було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, - поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети.
Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.
Читайте також: Штати надали ЗСУ майже $8 мільйонів безпекової допомоги
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 05 2021 10:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Жителі прифронтових Авдіївки й Торецька отримали гуманітарний вантаж від Латвії
- ФОТО Індію накрив найсильніший за останні 20 років циклон
- ФОТО Принца Ліхтенштейну звинуватили у вбивстві найбільшого ведмедя в ЄС