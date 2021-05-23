Окупанти 14 разів за добу порушили "тишу": один захисник отримав важкі поранення

Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна – важкий

Ігноруючи режим припинення вогню збройні формування РФ продовжують обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил: за останню добу в штабі нарахували 14 порушень тиші.

Фото було зроблене наступного дня після звільнення селища Піски. Фото: 93 ОМБр

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ранкове зведення штабу ООС.

Упродовж минулої доби, 22 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню:

поблизу Пісків окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

у передмісті селища Південне найманці тричі здійснили обстріл із мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Водяного противник два рази застосував у напрямку позицій наших захисників ручні протитанкові та підствольні гранатомети;

в районі Причепилівки ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Золоте-4 російські найманці застосували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а біля Мар’їнки – стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна – важкий", - повідомили у штабі.

З мінометів 120-го калібру російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Піски. Внаслідок влучання міни було пошкоджено приватний будинок. На щастя, ніхто не постраждав.

У відповідь на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Також про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 23 травня, було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, - поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська – ще й автоматичні станкові гранатомети.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.