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Окупанти минулої доби 11 разів зривали "тишу" у зоні ООС, загинув український боєць

Протягом минулої доби, 8 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню
Протягом минулої доби, 8 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.
Окупанти минулої доби 11 разів зривали "тишу" у зоні ООС, загинув український боєць Фото: espreso.tv
Про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ОС.
 
"Протягом минулої доби, 8 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню", - зазначається у повідомленні.
 
Так, поблизу населеного пункту Опитне ворог обстрілював позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів.
 
Біля Новозванівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
 
Неподалік Невельського та Причепилівки ворог застосовував міномети 120-го калібру.
 
У напрямку населеного пункту Піски окупанти тричі обстрілювали позиції українських захисників із мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
 
Поблизу Мар'їнки противник вів вогонь зі стрілецької зброї.
 
У районі Кримського російські окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів.
 
Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснював обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
 
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям.
 
Крім того, один український військовий отримав кульове поранення. Стан здоров’я воїна – задовільний.
 
Станом на 7 годину ранку, 9 липня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
 
Поблизу населеного пункту Зайцеве противник обстріляв позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Невельського - відкрив вогонь з артилерії калібру 122 мм. Неподалік Новотошківського окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів. У напрямку населеного пункту Піски противник здійснив обстріл з мінометів 120-го калібру.
 
Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає.
 
На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
 
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
 
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09 07 2021 09:24
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