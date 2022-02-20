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Окупанти минулої доби 136 разів порушили "тишу", загинули двоє військових

Упродовж минулої доби, 19 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 136 порушень, 116 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
За минулу добу окупанти 136 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.
Окупанти минулої доби 136 разів порушили "тишу", загинули двоє військових Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.
 
«Упродовж минулої доби, 19 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 136 порушень, 116 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», - йдеться у повідомленні.
 
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
 
Сім разів НОВОТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів.
 
ГРАНІТНЕ – з артилерії калібру 122 мм.
 
Чотири рази СТАРОГНАТІВКУ - з артилерії калібру 152мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
 
Три рази НОВОСЕЛІВКУ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
 
Двічі БОЛОТЕНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
 
Двічі ВОДЯНЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
 
ШИРОКИНЕ – з мінометів калібру 120 мм.
 
Три рази МИРОНІВСЬКИЙ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.
 
П’ять разів НОВОГНАТІВКУ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
 
Чотири рази СВІТЛОДАРСЬК - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
 
Чотири рази ТРАВНЕВЕ - з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.
 
Чотири рази ЛОБАЧЕВЕ - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
 
Двічі ПІВДЕННЕ - з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
 
П’ять разів НОВОЗВАНІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
 
П’ять разів ЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм та 82мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомету, станкового протитанкового гранатомету.
 
Двічі АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів.
 
Дев’ять разів ЩАСТЯ - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
 
П’ять разів КРИМСЬКЕ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
 
Чотири рази МАР'ЇНКУ – з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів.
 
Двічі ОПИТНЕ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
 
Чотири рази НЬЮ-ЙОРК - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
 
Двічі ЛОПАСКИНЕ - з мінометів калібру 82 мм.
 
П’ять разів НОВОЛУГАНСЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
 
П’ять разів СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ – з танку, артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
 
Три рази ПРИЧЕПИЛІВКУ - з мінометів калібру 120 мм .
 
СИЗЕ - з мінометів калібру 120 мм.
 
НОВОГРИГОРІВКУ - з артилерії калібру 122 мм.
 
Сім разів ТРОЇЦЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.
 
СТАРИЙ АЙДАР - з артилерії калібру 122 мм.
 
Чотири рази ШУМИ - з мінометів калібру 120мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
 
П’ять разів ЗАЙЦЕВЕ - артилерії калібру 152 мм та 122мм, мінометів калібру 120 мм.
 
П’ять разів СТАНИЦЮ ЛУГАНСЬКУ - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БМП, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
 
Двічі ТРЬОХІЗБЕНКУ - з мінометів калібру 120 мм.
 
Двічі БОГДАНІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.
 
АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм.
 
НОВОСЕЛІВКУ ДРУГУ - з мінометів калібру 120 мм.
 
НОВОТОШКІВСЬКЕ - з мінометів калібру 120 мм.
 
НОВООЛЕКСАНДРІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.
 
ЧЕРМАЛИК - з мінометів калібру 120 мм.
 
Двічі ПІСКИ – з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
 
НОВОГНАТІВКУ - з мінометів калібру 120 мм.
 
ОПИТНЕ - з мінометів калібру 120 мм.
 
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
 
«Особливо цинічними були обстріл КПВВ “ЩАСТЯ”, яке три рази потрапляло під прицільний вогонь мінометів та станкових протитанкових гранатометів. Командування Об’єднаних сил наголошує, що обстріл КПВВ «ЩАСТЯ» є порушенням міжнародного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права. Цей підступний обстріл збоку російських окупаційних підрозділів є черговим свідченням того, що окупанти не дотримуються жодних міжнародно-правових норм. Постраждалих цивільних осіб та особового складу КПВВ не має» - повідомили в штабі.
 
Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. Один військовослужбовець отримав бойове травмування.
 
За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 8 порушень, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
 
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
 
Двічі КРАСНОГОРІВКУ – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
 
АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
 
ГРАНІТНЕ – з мінометів калібру 120 мм.
 
СТАРОГНАТІВКУ - з мінометів калібру 82 мм.
 
ЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 120 мм.
 
ОПИТНЕ - з мінометів калібру 120 мм.
 
ПІСКИ - з мінометів калібру 82 мм.
 
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
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20 02 2022 10:16
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