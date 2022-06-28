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Окупанти забрали та відвезли у невідомому напрямку законного мера Херсона Ігоря Колихаєва

Сьогодні, 28 червня, російські окупанти затримали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва
Окупанти забрали та відвезли у невідомому напрямку законного мера Херсона Ігоря Колихаєва Фото: з вільних джерел

Про це повідомила його прессекретарка Галина Ляшевська та пресслужба Херсонської міської ради у Facebook.

Як пише "Укрінформ" із посиланням на дані свого кореспондента, мер був на роботі в офісі, куди переїхали співробітники міського виконавчого комітету, що залишилися в місті. Його забрали з офісу в наручниках.

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28 06 2022 13:41
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