Окупанти застосували 50 ракет різних типів і стільки ж "шахедів" – Зеленський

Головна мета росії - нормалізувати терор, використати відсутність достатньої кількості засобів ППО та рішучості партнерів України, зазначив Президент.

В ніч на 1 червня російські окупанти здійснили масований ракетний удар по Україні. Цілями стали цивільні люди, інфраструктура, енергетичні об’єкти.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, опублікувавши відео наслідків російської атаки.

Він заявив, що росія застосувала великий арсенал зброї.

"Це те, з чим воює росія. Цієї ночі черговий обстріл з понад 50 ракет різних типів і близько 50 дронів "Шахед" був спрямований на південь, центр і захід України. Я вдячний нашим воїнам за те, що більшість з них знищено, але були й влучання. Усі служби працюють на місці, щоб забезпечити відновлення та допомогу. Кожен постраждалий отримає всю необхідну допомогу", - зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що головна мета росії - нормалізувати терор, використати відсутність достатньої кількості засобів ППО та рішучості партнерів України.

"російські терористи розуміють лише мову сили. І єдиний спосіб зупинити цей терор і не дати йому стати нормою – своєчасно ухвалювати ефективні рішення. Повний захист українського неба має стати нормою, щоб божевільні в кремлі зрозуміли, що їхній терор не досягає своїх цілей", - додав президент.

Зеленський зауважив, що партнери точно знають, що для цього потрібні додаткові "Петріоти" та інші сучасні системи ППО для України, прискорення та розширення поставок F-16 в Україну та забезпечення наших воїнів усіма необхідними спроможностями.

"Лише тоді, коли путін втратить можливість бити по цивільних людях і цивільній інфраструктурі, він буде змушений припинити свій терор. Це випробування на людяність і рішучість для вільного світу. Або ми разом пройдемо цей тест, або світ зануриться в ще більшу дестабілізацію та хаос", - додав президент.