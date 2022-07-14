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Окупанти завдали удару по Вінниці, коли в Гаазі тривала конференція про їхню відповідальність за злочини

"Ми віддамо під суд російських воєнних злочинців за кожну краплю української крові і сліз", - написав Кулеба у твіттері
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниці у той самий час, коли в Гаазі (Нідерланди) триває Конференція про відповідальність РФ за скоєні в Україні злочини.
Окупанти завдали удару по Вінниці, коли в Гаазі тривала конференція про їхню відповідальність за злочини Фото: з вільних джерел

"Доки в Гаазі відбувається Конференція про відповідальність під керівництвом міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстри, Росія скоює ще один військовий злочин. Щонайменше одна дитина загинула серед інших жертв ракетного удару по Вінниці. Ми віддамо під суд російських воєнних злочинців за кожну краплю української крові і сліз", - написав Кулеба у твіттері.

Нагадаємо, що кількість загиблих зросла до 12 людей. Рятувальні роботи тривають.

Поліція у Вінниці розгорнула мобільний пункт для звернень громадян (вул. Замостянська, 37) та відкрила гарячі лінії для пошуку зниклих осіб. 

Якщо ваші рідні чи знайомі перебували у місці прильоту і не виходять на зв'язок, телефонуйте 050-222-03-26 або 59-42-00.

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14 07 2022 16:24
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