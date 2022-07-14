Окупанти завдали удару по Вінниці, коли в Гаазі тривала конференція про їхню відповідальність за злочини
"Доки в Гаазі відбувається Конференція про відповідальність під керівництвом міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстри, Росія скоює ще один військовий злочин. Щонайменше одна дитина загинула серед інших жертв ракетного удару по Вінниці. Ми віддамо під суд російських воєнних злочинців за кожну краплю української крові і сліз", - написав Кулеба у твіттері.
Нагадаємо, що кількість загиблих зросла до 12 людей. Рятувальні роботи тривають.
Поліція у Вінниці розгорнула мобільний пункт для звернень громадян (вул. Замостянська, 37) та відкрила гарячі лінії для пошуку зниклих осіб.
Якщо ваші рідні чи знайомі перебували у місці прильоту і не виходять на зв'язок, телефонуйте 050-222-03-26 або 59-42-00.
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