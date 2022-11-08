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Окупанти знову обстріляли ЗАЕС

російські військові втретє за сьогодні обстріляли район розташування Запорізької атомної електростанції.
Окупанти знову обстріляли ЗАЕС Фото: з вільного доступу
російські військові втретє за сьогодні обстріляли район розташування Запорізької атомної електростанції, повідомляє НАЕК "Енергоатом".
 
"Черговим обстрілам піддали пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції", - йдеться у повідомленні.
 
Фото: "Енергоатом"
 
Отже, окупанти продовжують методично руйнувати інфраструктуру самої атомної електростанції, найбільшої в Україні та Європі, її міста-супутника та екстрених служб.
 
Цього разу постраждалих внаслідок обстрілів немає, наголошує "Енергоатом".
 
Раніше повідомлялося, що станом на 08:00 11 серпня 2022 року Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека.
 
Фото: "Енергоатом"
 
Як зазначалося, Європейський Союз засуджує військову діяльність росії навколо Запорізької АЕС та закликає рф негайно передати контроль над станцією Україні.
 
ЗАЕС є найбільшою атомною станцією в Європі. З 4 березня вона захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси.
 
5-6 серпня загарбники обстріляли інфраструктуру ЗАЕС. Зокрема, російські військові завдали ракетного удару по ЗАЕС поблизу сухого сховища з ядерними відходами, де зберігається 174 контейнери, в кожному з яких - по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива. Через ворожі ракетні обстріли було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. Відтак вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної ситуації або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе.
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11 08 2022 18:22
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