Окупанти знову обстріляли ЗАЕС

російські військові втретє за сьогодні обстріляли район розташування Запорізької атомної електростанції.

російські військові втретє за сьогодні обстріляли район розташування Запорізької атомної електростанції, повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Черговим обстрілам піддали пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції", - йдеться у повідомленні.

Фото: "Енергоатом"

Отже, окупанти продовжують методично руйнувати інфраструктуру самої атомної електростанції, найбільшої в Україні та Європі, її міста-супутника та екстрених служб.

Цього разу постраждалих внаслідок обстрілів немає, наголошує "Енергоатом".

Раніше повідомлялося, що станом на 08:00 11 серпня 2022 року Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека.

Фото: "Енергоатом"

Як зазначалося, Європейський Союз засуджує військову діяльність росії навколо Запорізької АЕС та закликає рф негайно передати контроль над станцією Україні.

ЗАЕС є найбільшою атомною станцією в Європі. З 4 березня вона захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси.

5-6 серпня загарбники обстріляли інфраструктуру ЗАЕС. Зокрема, російські військові завдали ракетного удару по ЗАЕС поблизу сухого сховища з ядерними відходами, де зберігається 174 контейнери, в кожному з яких - по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива. Через ворожі ракетні обстріли було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. Відтак вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної ситуації або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе.