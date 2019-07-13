Олег Сенцов ушосте зустрічає День народження у колонії: сьогодні йому виповнилося 43 роки

Це шостий день народження, який український режисер зустрічає у російській колонії.

Раніше у колонії українського політв'язня відвідав його адвокат Дмитро Дінзе, йдеться у "Громадське".

"Олег Сенцов усім передає привіт з Колонії. У нього все нормально, здоров’я в нормі. Працює над новими розповідями й повістями", — написав адвокат напередодні дня народження режисера.

В Україні та інших країнах нині заплановані заходи, присвячені Олегу Сенцову.

Так, о 12:00 у Києві біля пам’ятника Григорію Сковороді (Контрактова площа) відбудеться флешмоб "Сенцов +", а о 13:00 біля головного входу до Києво-Могилянської академії відбудеться перформанс "За межею", присвячений українським політв'язням.

Крім того о 20:00 в IZONE розпочнеться "Ніч з Олегом Сенцовим", де читатимуть уривки текстів Олега, слухатимуть музику, присвячену в'язням Кремля, писатимуть їм листи та дивитимуться документальні фільми.

Раніше голова політради партії "За життя", ініціатор громадського руху "Український вибір" Віктор Медведчук заявив, що обмін українського політв'язня Олега Сенцова зірвався через ліквідацію ватажка терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченка.

Нагадаємо, що в серпні 2018 року Медведчук звинувачував Денісову у зриві переговорів щодо Сенцова.

Українські діячі культури і мистецтва, письменники, журналісти, громадські активісти звернулися до режисера і політв'язня в РФ Олега Сенцова з проханням припинити голодування. До цього закликав українця й Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

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