Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Олександр Колодій оголосив про те, що йде з посади радника Бойка

Радник і прес-секретар народного депутата, лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка Олександр Колодій заявив про те, що йде з посади
Олександр Колодій оголосив про те, що йде з посади радника Бойка Олександр Колодій Фото: Інтерфакс-Україна

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я прийняв рішення йти далі. Кінець року - чудовий час для позитивних змін і нових починань. Символічно, але саме в грудні 21-го року завершується мій 12-річний період роботи з Юрієм Бойком. Вдячний Юрію Анатолійовичу за нашу багаторічну співпрацю. Це безцінний професійний і життєвий досвід", - повідомив він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Колодія, напередодні Нового року він прийняв рішення зосередитися на нових завданнях, професійному зростанні та розвитку своїх нових проектів, серед яких - YouTube-канал "СИСТЕМА" та "Інформаційний центр "СИСТЕМА.Інфо".

Читайте також: Бургомістром Берліна вперше в історії стала жінка. Хто вона?

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 12 2021 14:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.