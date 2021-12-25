Олександр Колодій оголосив про те, що йде з посади радника Бойка
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Я прийняв рішення йти далі. Кінець року - чудовий час для позитивних змін і нових починань. Символічно, але саме в грудні 21-го року завершується мій 12-річний період роботи з Юрієм Бойком. Вдячний Юрію Анатолійовичу за нашу багаторічну співпрацю. Це безцінний професійний і життєвий досвід", - повідомив він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
За словами Колодія, напередодні Нового року він прийняв рішення зосередитися на нових завданнях, професійному зростанні та розвитку своїх нових проектів, серед яких - YouTube-канал "СИСТЕМА" та "Інформаційний центр "СИСТЕМА.Інфо".
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