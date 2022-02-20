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Олімпіада в Пекіні завершилася, Україна посіла 25 місце

На минулих іграх у Пхенчхані українська збірна була 22-ю
Сьогодні, 20 лютого 2022 року, завершилася зимова Олімпіада-2022 в Пекіні. Україна з однією срібною медаллю замикає топ-25 медального заліку серед 91 країни, які брали участь у змаганнях.
Олімпіада в Пекіні завершилася, Україна посіла 25 місце Фото: НОК України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Олімпійських ігор.
 
Лідером медального заліку за підсумками Олімпіади стала Норвегія, в активі якої 16 золотих, 8 срібних і 13 бронзових медалей. На другому місці - Німеччина (12-10-5), на третьому - Китай (9-4-2). На четвертому місці - США (8-9-7), на п'ятому - Швеція (8-5-5).
 
Україна завершила Олімпіаду на 25-му місці в медальному заліку завдяки срібній медалі фрістайліста Олександра Абраменка. На минулих іграх у Пхенчхані українська збірна була 22-ю.
 
Церемонія закриття ХХIV Олімпіади в Пекіні пройде сьогодні, початок о 14:00 за Києвом.
 
Нагадаємо, сьогодні збірна Фінляндія з хокею обіграла росіян і взяла "золото" Олімпіади.
 
Українські лижниці брали участь в останній гонці в Пекіні, але фінішували далеко від п'єдесталу.
 
 
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20 02 2022 11:49
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