СПОРТ НОВИНИНа Олімпіаді відбулись кваліфікаційні змагання з лижної акробатики. До фіналу пройшло 12 спортсменів з кращими результатами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Олімпійський чемпіон-2018 Абраменко та ще один українець вийшли у фінал з лижної акробатики
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.
У кваліфікації взяло участь 24 спортсмени. Після першого стрибка шість фристайлістів з кращою оцінкою вийшло у фінал. А ще шість учасників добралось за результатами другої спроби.
Олімпійський чемпіон Пхьончхану Олександр Абраменко в першій спробі виконав стрибок, який оцінили в 120,36 балів. Це був п’ятий результат, що дозволило Абраменку вийти у фінал.
Крім Абраменка, Україну представляли Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський. Котовському з результатом 114,03 на жаль не вдалося пробитись до фіналу. А Окіпнюк за другу спробу отримав 125,00 бала та вийшов у вирішальний раунд.
Фінал змагань з лижної акробатики відбудеться 16 лютого о 13:00.
Нагадаємо, що сьогодні відбулися командні забіги з ковзанярського спорту. У жінок перемогла збірна Канади, а у чоловіків – Норвегія.
Також, сьогодні збірна України з біатлону назвала склад на жіночу естафету.
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