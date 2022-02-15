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Олімпійський чемпіон-2018 Абраменко та ще один українець вийшли у фінал з лижної акробатики

На Олімпіаді відбулись кваліфікаційні змагання з лижної акробатики. До фіналу пройшло 12 спортсменів з кращими результатами.
Олімпійський чемпіон-2018 Абраменко та ще один українець вийшли у фінал з лижної акробатики Фото: Укрінформ
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію змагань на Суспільне Спорт.
 
У кваліфікації взяло участь 24 спортсмени. Після першого стрибка шість фристайлістів з кращою оцінкою вийшло у фінал. А ще шість учасників добралось за результатами другої спроби.
 
Олімпійський чемпіон Пхьончхану Олександр Абраменко в першій спробі виконав стрибок, який оцінили в 120,36 балів. Це був п’ятий результат, що дозволило Абраменку вийти у фінал.
 
Крім Абраменка, Україну представляли Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський. Котовському з результатом 114,03 на жаль не вдалося пробитись до фіналу. А Окіпнюк за другу спробу отримав 125,00 бала та вийшов у вирішальний раунд.
 
Фінал змагань з лижної акробатики відбудеться 16 лютого о 13:00.
 
Нагадаємо, що сьогодні відбулися командні забіги з ковзанярського спорту. У жінок перемогла збірна Канади, а у чоловіків – Норвегія.
 
Також, сьогодні збірна України з біатлону назвала склад на жіночу естафету.
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15 02 2022 16:29
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