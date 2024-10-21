Омбудсман звернувся до ООН і МКЧХ у зв'язку зі стратою українських військовополонених росіянами біля Селидового

Відомо вже понад 100 українських військових, яких під час потрапляння в полон стратили росіяни.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і МКЧХ у зв'язку з новими фактами страти росіянами українських військовополонених.

Про це він повідомив у Telegram.

"Країна-агресор знову порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими! Вкотре повідомив ООН і МКЧХ про воєнний злочин рф, щоб організації це зафіксували. Відомо вже понад 100 українських військових, яких під час потрапляння в полон стратили росіяни!", - написав Лубінець.

"Міжнародні організації та демократичний світ мають нарешті прокинутися і вживати заходів для притягнення до відповідальності військових злочинців ", - додав він.