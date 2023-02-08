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Омбудсмен Лубінець порізав своє європейське посвідчення через вивезення українських дітей

08 лютого 2023, 16:29
Омбудсмен Лубінець порізав своє європейське посвідчення через вивезення українських дітей
Омбудсмен Лубінець
Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець вийшов з Європейського інституту омбудсмена після скандалу з вивезенням українських дітей із Австрії до росії. Відповідний терміновий лист він вже надіслав членам організації.

Про це він повідомив у своєму Telegram - каналі. За словами Лубинця, на цей крок він пішов після того, як двох українських дітей, які виїхали до Австрії через війну в Україні, вивезли на територію рф.

Як повідомляють ЗМІ, до вивезення дітей причетний так званий "правозахисник Європейського інституту омбудсмена (ЄІО)", генсек ЄІО доктор Йозеф Зіґеле. Влада Австрії вже розпочала розслідування його дій.

"Вказана дія є порушенням статей 49, 50 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", - зазначив Лубинець.

Також він додав, що факти вивезення дітей є однією з ознак геноциду відповідно до статті II Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року "Про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".

При цьому в Європейському інституті омбудсмена не провели внутрішнє розслідування та не застосували відповідних санкцій до Зігеле.  А Президент Інституту Драган Мілков проігнорував запити української сторони.

Лубінець зазначив, що повернення кожної депортованої дитини є надскладним процесом, який потребує титанічних зусиль та часу.

"Звернувся до колег, які є членами Інституту, розглянути можливість негайного виходу з Європейського інституту омбудсмена та засудити дії його керівництва", - розповів  Лубінець.

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