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Омбудсменка тимчасово відсторонила свого представника на Донбасі через бійку в ресторані

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відсторонила від посади свого представника в Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського на час службової перевірки.
Омбудсменка тимчасово відсторонила свого представника на Донбасі через бійку в ресторані Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Про це омбудсменка повідомила у Facebook, пише "Громадське".

Денісова зазначила, що службова перевірка триватиме до 21 грудня і за її результатами "буде вжито відповідних заходів реагування". За словами Денісової, Лисянський повідомив їй про те, що трапилося, у неділю вранці.

З чим це пов’язано?

У суботу, 5 грудня, у мережу потрапило відео, як Лисянський побив охоронця ресторану у Святогірську. За словами власника закладу, нетверезий Лисянський відмовився покинути ресторан о 22:00 - цим часом обмежена робота закладів громадського харчування в період карантину.

На відео, знятому очевидцем, видно, що охоронець попередив Лисянського, що викличе поліцію. У відповідь представник омбудсменки почав кричати: "Ти що, Мусорський? Ти мусорів зібрався викликати? Ти мене сміттям назвав, чи що?".

Після цього Лисянський повалив охоронця й ударив його ногою. Охоронець спробував підвестися, але той повалив його знову.

Яка відповідальність?

Пресофіцерка Слов'янського відділу поліції Марія Тюріна повідомила "Новостям Донбасса", що за цим фактом правоохоронці відкрили справу за частиною 1 статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн), громадські роботи на строк до 200 годин або виправні роботи на строк до одного року.

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07 12 2020 17:18
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