Омелян: Запорукою сильних регіонів, заможних територіальних громад є сучасна транспортна інфраструктура

15 лютого 2019 року Міністр інфраструктури України Володимир Омелян перебуває із робочим візитом у Київській області.

Програмою передбачено огляд стану автошляхів Київщини, зокрема, траси М-05 Київ-Одеса, а також мостових переходів на трасі Н-01 Київ- Знам'янка. В рамках поїздки Володимир Омелян проведе розширену нараду щодо створення міжнародного мультимодального транспортного вузла на базі аеропорту "Біла Церква".



Фото: mtu.gov.ua

Оглянувши ділянку траси М-05, яка була відремонтована 2018 року, Міністр інфраструктури заявив: "Дороги, які були відремонтовані Укравтодором 2018 року, добре пережили зиму. Якщо є якісь пошкодження покриття, вони будуть усунені підрядниками за їх власний кошт. Капітальний ремонт траси Київ-Одеса, на якій ми зараз, триватиме. У 2018 році з державного бюджету спрямовано близько 450 млн гривень та 76 млн євро коштів міжнародних фінансових організацій. У 2019 році роботи будуть продовжені, йдеться про близько 700 млн гривень, це роботи з розбудови міжнародного коридору GO Highway, до якого входитиме і М-05".

Міністр інфраструктури України ознайомився зі станом шляхопроводу через залізничні колії на автомобільній дорозі Н-01 Київ — Знам’янка та провів зустріч з громадою с.Миронівка.

Володимир Омелян наголосив, що розвиток інфраструктури як на державному, так і на місцевому рівні, в центрі уваги Уряду: "Міністерство інфраструктури України приділяє велику увагу роботі з регіонами та співпрацює з органами місцевого самоврядування для найшвидшого відновлення інфраструктури у рамках реформи децентралізації. Ми маємо п’ять років стабільної роботи української влади. Уряд Арсенія Яценюка заклав фундамент для макроекономічної стабільності та подальшого зростання національної економіки. Уряд Володимира Гройсмана ефективно впроваджує реформу децентралізації, в тому числі, й в контексті розбудови мережі автошляхів. Я вдячний парламентським фракціям, зокрема, «Народному Фронту», які підтримують реформи в інфраструктурі".

Володимир Омелян під час спілкування з громадою також заявив, що мостовий перехід, який є важливим не тільки для місцевих жителів, а і для області загалом, буде відремонтовано цьогоріч: "Фінансування відповідних робіт передбачено. Кошти є, документація готова. Те, що інші обіцяли роками, але так і не зробили, ми зробимо цього року. Разом з тим, наголошую, що місцеві влади і громади не мають чекати на умовного "царя", який приїде і всім зробить щастя. Децентралізація працює, кошти на місця виділяються значні. Будьте більш активними і відповідальними за розвиток своїх населених пунктів".



Фото: mtu.gov.ua

"Запорукою сильних і розвинутих регіонів, заможних територіальних громад є сучасна транспортна інфраструктура. Тому розвиток інфраструктури Київщини і всіх регіонів України у фокусі уваги Міністерства інфраструктури. Це має важливе значення для посилення економічного потенціалу Української держави", − заявив Володимир Омелян.