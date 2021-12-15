Омікрон виявили вже у 77 країнах: ВООЗ заявляє, що без карантину не обійтися

Новий штам хвороби COVID-19 Омікрон зафіксували вже у 77 країнах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт ВООЗ.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус.

"Наразі 77 країн повідомили про випадки захворювання штамом Омікрон, і реальність така, що він, ймовірно, є вже у більшості країн, навіть якщо його ще не було виявлено", - зазначив Гебреісус.

Навіть якщо Омікрон справді викликає менш важкий перебіг захворювання, велика кількість випадків хвороби може знову перевантажити непідготовлені системи охорони здоров’я, вважають у ВООЗ.

"Я маю бути дуже відвертим: вакцини самі по собі не виведуть жодну країну з цієї кризи. Країни можуть та повинні запобігати поширенню штаму Омікрон за допомогою обмежувальних заходів, що працюють сьогодні", - додав очільник ВООЗ.

Нагадаємо, що в Україні запрацювали нові правила перетину кордону через штам Омікрон