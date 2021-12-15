Омікрон виявили вже у 77 країнах: ВООЗ заявляє, що без карантину не обійтися
Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт ВООЗ.
Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус.
"Наразі 77 країн повідомили про випадки захворювання штамом Омікрон, і реальність така, що він, ймовірно, є вже у більшості країн, навіть якщо його ще не було виявлено", - зазначив Гебреісус.
Навіть якщо Омікрон справді викликає менш важкий перебіг захворювання, велика кількість випадків хвороби може знову перевантажити непідготовлені системи охорони здоров’я, вважають у ВООЗ.
"Я маю бути дуже відвертим: вакцини самі по собі не виведуть жодну країну з цієї кризи. Країни можуть та повинні запобігати поширенню штаму Омікрон за допомогою обмежувальних заходів, що працюють сьогодні", - додав очільник ВООЗ.
Нагадаємо, що в Україні запрацювали нові правила перетину кордону через штам Омікрон
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