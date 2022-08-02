БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПрем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що реальна економія від упровадження онлайн-послуг становить 14,7 млрд грн за 2020-2021 роки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Онлайн-послуги дали змогу заощадити у 2020-2021 роках понад 14 млн грн - Шмигаль
Прем'єр зазначив, що поточний рівень користування електронними послугами говорить про реальну економію від онлайн-послуг
Фото: Е15
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"За два роки економічний ефект становить 42 млрд грн. Лише економія в абсолютному часі становить майже 50 тис. осіб на рік. Ідеться про те, що одна людина 60 тис. років надавала б послуги, які українці отримали через "Дію" миттєво та без витрат часу", - сказав Шмигаль на презентації нових цифрових послуг Diia Summit у вівторок у Києві.
Прем'єр зазначив, що поточний рівень користування електронними послугами говорить про реальну економію від онлайн-послуг у 14,7 млрд грн за 2020-2021 рр.
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08 02 2022 12:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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