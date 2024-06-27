Оновлена угода про вільну торгівлю з Канадою запрацює 1 липня

Загальна підтримка України Канадою вже сягнула приблизно 9,86 млрд доларів США.

Україна підписала спільну заяву з Канадою, згідно з якою оновлена угода про вільну торгівлю між країнами набуде чинності вже з 1 липня. Вона зберігає умови доступу товарів на ринок, передбачені угодою 2017 року, та включає певні новації: розділи про інвестиції, послуги та інклюзивну торгівлю.

Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко на прес-конференції.

"Це без перебільшення історична подія. Це перша угода, яка чітко показує, що Україна поділяє торговий порядок денний Канади, США, ЄС, Японії та інших наших партнерів", - сказала Свириденко.

Вона також зазначила, що це перша угода про вільну торгівлю, у якій особлива увага приділяється Криму та кримським татарам і посиленню ролі корінних народів в економіці та міжнародній торгівлі.