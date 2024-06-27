Оновлена угода про вільну торгівлю з Канадою запрацює 1 липня
27 червня 2024, 18:07
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Загальна підтримка України Канадою вже сягнула приблизно 9,86 млрд доларів США.
Україна підписала спільну заяву з Канадою, згідно з якою оновлена угода про вільну торгівлю між країнами набуде чинності вже з 1 липня. Вона зберігає умови доступу товарів на ринок, передбачені угодою 2017 року, та включає певні новації: розділи про інвестиції, послуги та інклюзивну торгівлю.
Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко на прес-конференції.
"Це без перебільшення історична подія. Це перша угода, яка чітко показує, що Україна поділяє торговий порядок денний Канади, США, ЄС, Японії та інших наших партнерів", - сказала Свириденко.
Вона також зазначила, що це перша угода про вільну торгівлю, у якій особлива увага приділяється Криму та кримським татарам і посиленню ролі корінних народів в економіці та міжнародній торгівлі.
За її словами, оновлена угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою передбачає лібералізацію ринку послуг за негативним списком: дозволено все, що не заборонено в самій угоді. Також посилюється захист взаємних інвестицій.
Крім того, завдяки угоді працівники українських компаній, які надаватимуть послуги у Канаді, зможуть за спрощеними й розширеними умовами податися на тимчасовий в’їзд до Канади.
Також для товарів, які експортуються в Канаду без мит, можна буде використовувати компоненти з ЄС, Британії, Ізраїлю. Це розширить залучення України до глобальних ланцюгів постачання.
Міністр економіки України також зазначила, що станом на сьогодні, загальна підтримка України з боку Канади сягнула 13,5 млрд канадських доларів (приблизно 9,86 млрд доларів США).