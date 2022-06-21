СПОРТ НОВИНИУЄФА оновив рейтинг найкращих футболістів, які виступають за зібрні Європи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Оновлений рейтинг УЄФА: Ярмоленко та Матвієнко увійшли до сотні найкращих футболістів
У ТOП-200 також присутні українці
Фото: Укрінформ
До першої сотні увійшли двоє українців - атакувальний хавбек Андрій Ярмоленко (91-е місце) та захисник Микола Матвієнко (92).
ТОП-200 від України увійшли українці хавбек Микола Шапаренко (148-ма позиція), форвард Роман Яремчук (149) та захисник Ілля Забарний (184).
Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе очолив рейтинг. До першої трійки потрапили французький форвард Карім Бензема та нідерландський нападник Мемфіс Депай.
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