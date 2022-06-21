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Оновлений рейтинг УЄФА: Ярмоленко та Матвієнко увійшли до сотні найкращих футболістів

У ТOП-200 також присутні українці
УЄФА оновив рейтинг найкращих футболістів, які виступають за зібрні Європи.
Оновлений рейтинг УЄФА: Ярмоленко та Матвієнко увійшли до сотні найкращих футболістів Фото: Укрінформ

До першої сотні увійшли двоє українців - атакувальний хавбек Андрій Ярмоленко (91-е місце) та захисник Микола Матвієнко (92).

ТОП-200 від України увійшли українці хавбек Микола Шапаренко (148-ма позиція), форвард Роман Яремчук (149) та захисник Ілля Забарний (184).

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе очолив рейтинг. До першої трійки потрапили французький форвард Карім Бензема та нідерландський нападник Мемфіс Депай. 

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21 06 2022 12:53
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