Оновлений рейтинг УЄФА: Ярмоленко та Матвієнко увійшли до сотні найкращих футболістів У ТOП-200 також присутні українці

УЄФА оновив рейтинг найкращих футболістів, які виступають за зібрні Європи.

Фото: Укрінформ

До першої сотні увійшли двоє українців - атакувальний хавбек Андрій Ярмоленко (91-е місце) та захисник Микола Матвієнко (92). ТОП-200 від України увійшли українці хавбек Микола Шапаренко (148-ма позиція), форвард Роман Яремчук (149) та захисник Ілля Забарний (184). Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе очолив рейтинг. До першої трійки потрапили французький форвард Карім Бензема та нідерландський нападник Мемфіс Депай.

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