Онищенко за два тижні збирається в Україну й думає над парламентськими виборами

"Ну можливо так, я розглядаю варіант, що братиму участь"

Депутат-утікач Олександр Онищенко, якого підозрюють у грошових махінаціях з реалізацією газу, збирається за 10 днів-2 тижні повернутися до України, аби взяти участь у судовому засіданні. А також розглядає варіант участі в парламентських виборах.

"Завтра (22 травня - ред.) у мене буде перше судове засідання, думаю, на друге уже я приїду. Думаю, 10 днів-два тижні", - сказав Онищенко, повідомляє "Громадське".

Також розповів, що думає, чи йти на парламентські вибори (які, ймовірно, відбудуться 21 липня).

"Ну можливо так, я розглядаю варіант, що братиму участь", - сказав Онищенко.

Утім поки що не розказує, з якою саме політичною силою.

Депутат додав, що в Україні планує домогтися переслідування п'ятого президента Петра Порошенка через корупційні схеми.

"У нас є ряд доказів, що його можна звинуватити в державній зраді, корупційних скандалах", - вказав він.

Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро викликають для вручення обвинувального акту народного депутата Олександра Онищенка, який вже понад 2 років переховується від українського правосуддя.