Онищенко за два тижні збирається в Україну й думає над парламентськими виборами
"Завтра (22 травня - ред.) у мене буде перше судове засідання, думаю, на друге уже я приїду. Думаю, 10 днів-два тижні", - сказав Онищенко, повідомляє "Громадське".
Також розповів, що думає, чи йти на парламентські вибори (які, ймовірно, відбудуться 21 липня).
"Ну можливо так, я розглядаю варіант, що братиму участь", - сказав Онищенко.
Утім поки що не розказує, з якою саме політичною силою.
Депутат додав, що в Україні планує домогтися переслідування п'ятого президента Петра Порошенка через корупційні схеми.
"У нас є ряд доказів, що його можна звинуватити в державній зраді, корупційних скандалах", - вказав він.
Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро викликають для вручення обвинувального акту народного депутата Олександра Онищенка, який вже понад 2 років переховується від українського правосуддя.
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